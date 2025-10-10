La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una advertencia a la ciudadanía, indicando que este viernes continuarán las lluvias de alta intensidad, acompañadas de actividad eléctrica en la capital. Se espera que este periodo de clima severo se extienda desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche.

Se esperan lluvias intensas y actividad eléctrica en la Ciudad de México por la tarde

A pesar del pronóstico de precipitaciones significativas, el reporte capitalino anticipa que el ambiente se mantendrá entre cálido y templado. La dependencia de protección civil proyecta que la temperatura máxima alcanzará los 22 grados Celsius (°C), esperándose este pico alrededor de las tres de la tarde. El cielo se presentará de medio nublado a nublado a lo largo del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople con dirección desde el componente norte, registrando velocidades que oscilarán entre los 10 y los 25 kilómetros por hora (km/h), con la posibilidad de rachas de hasta 40 km/h.

¿A qué hora se vendrá lluvia fuerte en la CDMX hoy 10 de octubre?

La llegada de la noche traerá consigo un descenso gradual de la temperatura, con el termómetro ubicándose entre los 17 y 15 grados Celsius.

Se anticipa que este viernes las lluvias de fuertes a muy fuertes continuarán cayendo sobre la capital del país, presentándose de manera puntual y acompañadas de actividad eléctrica. Este periodo de precipitaciones se concentrará en las horas vespertinas y nocturnas, extendiéndose desde las 16:00 hasta las 23:00 horas.

A pesar de estas condiciones de humedad, el pronóstico para la ciudad indica que el ambiente se sentirá cálido a templado, con un cielo que variará de medio nublado a nublado. La temperatura máxima esperada será de 22 grados Celsius, la cual se registrará alrededor de las 15:00 horas.

Además, el pronóstico se extiende a la mañana siguiente, detallando que el sábado amanecerá con un ambiente notoriamente fresco, ya que la temperatura podría bajar hasta los 14°C cerca de las seis de la mañana.

Dadas las proyecciones de tiempo severo, las autoridades han emitido una recomendación a la población para que se mantenga atenta y consulte constantemente los avisos y actualizaciones que difunde el Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC. La precaución es clave ante las lluvias fuertes a muy fuertes que se esperan en la ciudad.

