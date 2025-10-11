¡Alerta! Tres días de lluvias intensas en CDMX y Estado de México, según el SMN

El panorama meteorológico para el centro del país no ofrece respiro, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipando un fin de semana marcado por la persistencia de lluvias intensas en la CDMX y el Estado de México. El informe oficial detalla una condición atmosférica inestable que generará chubascos y aguaceros fuertes en la zona metropolitana, exigiendo cautela a los habitantes ante los riesgos asociados a los fenómenos pluviales.

La lluvia no da tregua en CDMX…



Este viernes, la zona sur quedó bajo el agua. En Copilco y Romero de Terreros hubo anegaciones y desazolves.



🚇 Línea A colapsada: usuarios hicieron filas, empujones y hasta aventones para poder llegar a casa.



El transporte se restableció hasta… pic.twitter.com/nvHj5xAR5I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2025

Se prevén 3 días de lluvias en la CDMX

Para tarde del sábado 11 de octubre, se espera un clima más templado por la tarde, pero esta mejoría coincidirá con la llegada de las precipitaciones. La capital enfrentará lluvias e intervalos de chubascos que, según el pronóstico, podrían incluir la ocurrencia de descargas eléctricas.

La variación de temperatura para la jornada será moderada, con una máxima estimada entre los y grados Celsius y un descenso nocturno que se ubicará entre los y grados Celsius. En contraste, el vecino Estado de México se verá afectado por aguaceros de mayor intensidad, clasificados como lluvias fuertes localizadas, igualmente acompañados de potencial actividad eléctrica.

Para este sábado se pronostican #Chubascos y #Lluvias fuertes en la #CDMX. Para más información #Meteorológica para los siguientes 3 días en la capital del país, consulta el gráfico pic.twitter.com/DlNOHLD6Z0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2025

El SMN advierte sobre riesgos de granizo, deslaves e inundaciones en algunas zonas

El SMN ha emitido una advertencia general sobre las amenazas que estas condiciones climáticas conllevan. La fuerza de las precipitaciones anticipadas tiene el potencial de generar la caída de granizo, lo que sumaría complicaciones al peligro de incremento en el caudal de los ríos y arroyos.

Este escenario es propicio para la aparición de deslaves, así como de amplios encharcamientos e inundaciones en áreas de menor altitud. Adicionalmente, se recomienda precaución ante las ráfagas de viento elevadas, que podrían derribar arbolado y estructuras de publicidad.

El domingo 12 de octubre la situación se mantendrá bajo una constante nubosidad, con el cielo variando entre parcialmente cubierto y totalmente nublado. La mañana se desarrollará con un ambiente fresco y la repetición de los bancos de niebla en la región. Hacia la tarde, el clima se tornará de templado a cálido, con densas nubes que traerán una posibilidad de lluvias dispersas en la Ciudad de México.

El Estado de México, por su parte, continuará recibiendo chubascos que también podrían venir con la presencia de rayos. Las temperaturas para la capital mostrarán un ligero ascenso en el pico máximo, alcanzando entre y grados Celsius, mientras que el valor mínimo se mantendrá inalterado, oscilando entre los y grados Celsius.

