Dos tormentas tropicales ponen en alerta a México: Así estará el clima este 10 de octubre
“Raymond” y “Priscilla” provocarán lluvias y oleaje elevado; también habrá calor extremo en varios estados. Conoce el clima de este 10 de octubre en México.
Este viernes 10 de octubre, el clima en México tendrá condiciones complicadas en gran parte del territorio debido a la presencia de dos tormentas tropicales: “Raymond” y “Priscilla”, además de varios canales de baja presión y una vaguada monzónica que mantienen una fuerte inestabilidad atmosférica.
La tormenta tropical “Raymond”, ubicada frente a las costas del Pacífico central, será la principal responsable de las lluvias intensas y los vientos con rachas de hasta 90 km/h en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde también se prevé oleaje de 4 a 5 metros de altura y posible formación de trombas marinas.
Por su parte, “Priscilla” se desplazará frente a Baja California Sur y, aunque se espera que se degrade a ciclón post-tropical, aún provocará vientos de hasta 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros.
La #TormentaTropical #Priscilla se desplaza paralela a la costa occidental de #BajaCaliforniaSur; en las próximas horas ocasionará #Chubascos con #Lluvias fuertes, #Rachas fuertes de #Viento y #Oleaje elevado en la costa occidental de #BajaCaliforniaSur ⬇️… pic.twitter.com/9nYeGLuGpI— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025
Las autoridades han pedido extremar precauciones por posibles inundaciones, deslaves, caída de árboles y cortes eléctricos en zonas costeras.
Lluvias intensas en el centro y sureste del país para este viernes 10 de octubre
Se esperan lluvias torrenciales en estados como Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como precipitaciones intensas en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas.
También habrá lluvias muy fuertes en el Estado de México, Guanajuato, Morelos y Tabasco, y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las lluvias podrían reducir la visibilidad y causar encharcamientos o desbordamientos de ríos, por lo que se recomienda no intentar cruzar zonas inundadas y mantener a la mano una mochila de emergencia.
#Comunicado@GobiernoMX refuerza acciones de alertamiento y vigilancia de ríos, ante desarrollo de #Raymond y otros sistemas.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025
Toda la información en ⬇️ https://t.co/ZQzX1ZdHVF pic.twitter.com/sri6DuY0Lc
Temperaturas extremas: calor en el norte y frío en las sierras
Aunque buena parte del país tendrá lluvias, el calor no da tregua. Se prevén temperaturas de hasta 45 °C en Sonora y Sinaloa, y de 35 a 40 °C en Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.
En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Veracruz podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C, con ambiente frío al amanecer.
Vientos y oleaje peligroso
- Rachas de 70 a 90 km/h en costas de Michoacán, Colima y Jalisco.
- Rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Nayarit y Guerrero.
- Oleaje de hasta 5 metros en el Pacífico central, lo que representa alto riesgo para la navegación menor y zonas turísticas.
Se pide a pescadores y embarcaciones pequeñas evitar salir al mar y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y la Conagua.
⚠️ Descarga esta infografía y tenla a la mano. En ella te contamos qué hacer si un #CiclónTropical 🌀 se acerca a tu localidad. ⚠️ pic.twitter.com/Q5KG5hMwrT— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 9, 2025
Clima para la CDMX y el Edomex este 10 de octubre
En el Valle de México, el viernes continuará nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y posibles bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.
- Temperatura mínima CDMX: de 13 a 15 °C
- Temperatura máxima CDMX: de 20 a 22 °C
- Temperatura mínima Edomex: de 9 a 11 °C
- Temperatura máxima Edomex: de 18 a 20 °C
- Viento del este y noreste con rachas de hasta 40 km/h.
Se recomienda llevar paraguas o impermeable y evitar circular por zonas propensas a inundaciones durante las lluvias vespertinas.