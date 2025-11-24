Hombre arrolla a 11 peatones en Tokio; hay un adulto mayor muerto

Un hombre quedó detenido después de que usó un automóvil para cometer un atropellamiento masivo contra al menos 11 peatones en Tokio, la capital de Japón hoy lunes. El incidente dejó varios heridos y un adulto mayor muerto.

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio informó que cerca de las 12:30 horas del día 24 de noviembre de 2025, un automóvil atropelló a varias personas en un cruce peatonal en el distrito de Adachi, después siguió a la acera y condujo por 100 metros.

Un muerto y 11 heridos: el terrible balance del siniestro en el distrito de adachi

En el siniestro, un hombre de 80 años de edad murió y una mujer de 20 años quedó inconsciente y en estado crítico, mientras que otras nueve personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

Después, el coche se estrelló contra una barrera de protección y terminó su camino a unos 300 metros del cruce de peatones. El conductor salió de la unidad y trató de escapar de la zona.

El auto involucrado era un vehículo de exhibición no registrado. Dos horas antes del accidente, las autoridades recibieron un informe de que un hombre había visitado un concesionario de automóviles cercano, había subido al automóvil y huyó del lugar.

¿Quién es el conductor detenido por el atropellamiento masivo en Tokio?

La policía de Tokio informó que detuvo a un hombre de 37 años de edad, residente en el barrio de Adachi, por sospecha de robo y consideran que era el conductor del automóvil que causó el atropellamiento masivo.

Las autoridades señalaron que el lugar donde sucedió el incidente es una carretera recta con buena visibilidad. El detenido declaró en el interrogatorio que no había robado el auto de exhibición y que “sólo lo estaba probando”, de acuerdo con la televisora local NHK.

