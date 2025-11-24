17 niños son rescatados de secta Lev Tahor en Colombia; investigan trata de personas

En Yarumal, Antioquia, en Colombia, las autoridades realizaron un operativo para rescatar a 17 menores de edad de una secta llamada Lev Tahor, perteneciente a la comunidad judía ultraortodoxa.

Este grupo incluía niños y adolescentes de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense. La intervención despertó conmoción en la región, debido a que cinco de esos menores contaban con una ficha amarilla de Interpol por desaparición en otros países.

🚨 Desde @MigracionCol lideramos un operativo en Yarumal (Antioquia) junto al Gaula Militar Oriente, donde rescatamos 17 niños niñas y adolescentes de la secta judío ortoxa Lev Tahor. Cinco de ellos tenían circular amarilla de @Interpol pic.twitter.com/mqub1BwfGf — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

Ficha amarilla de Interpol: menores desaparecidos de Lev Tahor encontrados en Colombia

La familia de estos menores, en un total de siete núcleos familiares, llegó a Colombia los días 22 y 23 de octubre de 2025 procedentes de Nueva York.

Migración Colombia, junto con diferentes instituciones nacionales e internacionales, llevó a cabo una investigación basada en información de inteligencia y seguimientos que permitieron localizar al grupo en un hotel de Yarumal, en condiciones de salud y subsistencia desfavorables.

Desde el inicio, el procedimiento contó con el acompañamiento del @ICBFColombia. Las personas identificadas fueron trasladadas al CFSM de Medellín, donde pernoctaron con presencia permanente de defensores de familia, el ICBF y equipos interdisciplinarios. — Migración Colombia (@MigracionCol) November 23, 2025

Explotación y matrimonio infantil: los antecedentes judiciales de Lev Tahor

Según informó la directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, el principal objetivo fue verificar el estado de salud, la documentación y la situación de los menores, además de proteger sus derechos. Asimismo, Migración y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activaron protocolos humanitarios para salvaguardar a los niños cuya custodia quedó bajo el instituto.

El grupo también incluía a nueve adultos, quienes serán expulsados del país conforme a la normativa vigente. Las autoridades investigan posibles casos de abuso y trata de personas. Arriero aseveró que la secta busca que los menores se casen y procreen dentro del grupo, lo que ha generado procesos judiciales en Estados Unidos y Guatemala por explotación y abuso.

“Hacen que niños, jóvenes de 12, 13 años, se casen incluso entre primos”, para así lograr esta procreación que necesitan”, declaró en entrevista con la Alianza Informativa Latinoamericana.

¿Qué es la secta Lev Tahor?

La secta ha sido vinculada internacionalmente con delitos graves, entre ellos explotación sexual infantil y secuestro. La institución Migración Colombia confirmó que cinco menores con circular amarilla tenían edades entre 1 y 14 años; y estaban reportados en más de 190 países. Los líderes de Lev Tahor enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, y Guatemala logró en 2024 el rescate de 160 niños relacionados a este mismo grupo.

Próximos pasos: ¿cómo será la repatriación de los menores rescatados?

Actualmente, los 27 miembros del grupo, incluidos adultos y menores, permanecen en una sede de Migración en Medellín. Los menores están acompañados por sus madres en un espacio con supervisión permanente del ICBF. Las autoridades trabajan para asegurar el retorno de los niños a sus países de origen.