La invitación a un té que le costó ser condenada a prisión a una sobrecargo rusa

Una sobrecargo rusa emitió un comentario que parecía inofensivo: que estaría dispuesta a invitar un té a soldados ucranianos. Sin embargo, las autoridades la detuvieron y ahora está condenada a siete años de prisión por supuestamente incitar al “odio político”.

Siete años de prisión por invitar un té: el mensaje de Varvara Volkova

Se trata de Varvara Volkova, de 23 años de edad, quien trabajaba para Ural Airlines. En un chat vecinal, la asistente de vuelo publicó: “Tengo muchos amigos en las Fuerzas Armadas ucranianas. Muchos de ellos han muerto, y si llegan (a Rusia) les invitaré un té porque las Fuerzas Armadas de Rusia asesinaron a sus civiles”.

Бывшую сотрудницу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову признали виновной в «военных фейках» и дали 7 лет. Семь лет — за то, что она называла вещи своими именами. За непреднамеренное убийство дают пять. Эта страна просто мчится на свалку истории. pic.twitter.com/cDbyiGhc8E — Энергия на шару (@PowerNaShary) November 23, 2025

En un inicio, la aerolínea para la que trabajaba aseguró que Volkova sufrió un hackeo de sus redes sociales. Sin embargo, la investigación posterior señaló que no ocurrió un ciberataque, sino que Varvara efectivamente escribió dichos mensajes.

Después de lo ocurrido, la sobrecargo destacó que ella ama a su país, “pero no apoyo al gobierno” y añadió que ese era “mi punto de vista, así que deberían respetarlo”.

El comandante ruso Ruslan Grigoryev y su relación con el caso Volkova

Incluso, Volkova fue acusada de criticar a Ruslan Grigoryev, un comandante ruso, quien apareció en televisión, el gobierno la señaló de hallar los contactos del militar y “amenazarlo”.

“Ella personalmente me llamó y me dijo ‘fascista’ por participar en la guerra”, mencionó Grigoryev en un reporte policial. El comandante murió posteriormente en la línea de batalla en la ciudad de Lysychansk, en la región ucraniana de Luhansk.

¿Qué dice el artículo 207.3 del Código Penal de Rusia sobre la información falsa?

El viernes 21 de noviembre de 2025, el tribunal municipal de Vídnoye condenó a Varvara Volkova a siete años de prisión por difundir información falsa de las Fuerzas Armadas rusas motivada por odio político, según el artículo 207.3 del Código Penal de Rusia.

La sobrecargo ya había sido multada por “desacreditar” al ejército ruso

Además, en febrero de 2025, Volkova había sido multada en dos ocasiones por presuntamente desacreditar al ejército ruso y exhibir simbología prohibida. La sanción fue de 31 mil rublos, poco más de 7 mil 300 pesos mexicanos.

La sobrecargo fue multada debido a que relató la muerte de conocidos suyos durante la invasión rusa a Ucrania y por escribir la frase “Gloria a Ucrania” en un chat. Tras estos castigos, la asistente de vuelo fue despedida de su empleo y detenida por las autoridades.

