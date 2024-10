Mujer va a centro terapéutico y muere por tratamiento para desintoxicación; “chamán” la llevó al hospital sin vida

Una mujer de 38 años de edad perdió la vida luego de haber acudido a un centro terapéutico denominado Manto Wasi en Chile. La víctima llegó hasta el lugar para un tratamiento para desintoxicación.

El lugar donde ocurrieron los hechos se ubica en Pirque. El hombre acudió al Centro de Salud Familiar Dr. José Manuel Balmaceda en un automóvil con la mujer, quien no presentaba signos vitales.

El personal médico, tras realizarle varios ciclos de reanimación, se diagnosticó que la mujer había fallecido. La mujer además tenía un marcapasos.

Hombre señalado de matar a mujer decía ser terapeuta natural

La mujer acudió con un hombre conocido como Rumi, cuyo nombre real es César Ahumada, quien se autodenomina un terapeuta natural, pero la clienta terminó perdiendo la vida; hechos por los que fue detenido y podría ser imputado por homicidio con envenenamiento.

En el lugar donde se le realizó un “tratamiento”, según información del control de detención, había ayahuasca, tabaco líquido, marihuana y otras sustancias aún por determinar qué son.

Director del centro terapéutico enfrentó juicio en 2009

César Ahumada es director de Manto Wasi, el cual en su sitio web describe ser un “centro chamánico terapéutico con 18 años de experiencia en el uso ritual de la ayahuasca y otras plantas amazónicas, que en combinación con la psicoterapia se orienta a colaborar con el proceso de sanación de la persona, a fin de establecer mejoras en su calidad de vida y bienestar”.

El hombre, describe, “cuenta con más de 20 años de experiencia en el uso ritual de la ayahuasca y otras plantas del amazonas, recibió su enseñanza del Maestro Chaman Luis Panduro Vázquez a través de múltiples y prolongados retiros y dietas en la selva”.

Sin embargo, también señala que en 2009 Rumi, enfrentó un juicio penal “debido a que la ayahuasca contiene DMT, en este juicio no solo se demostró que la ayahuasca no es dañina para la salud y que el brebaje ayahuasca no está fiscalizado”.

Dos años después volvió a enfrentarse con la justicia por tráfico de ayahuasca y lesiones debido a que el tratamiento le hizo daño a un asistente, quien lo denunció, sin embargo, fue absuelto.