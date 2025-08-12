Mujer le pedía dinero semanal a su ex para no revelar que era “chapulín"; cayó por extorsión agravada

Durante más de seis años, una mujer presuntamente extorsionó a su expareja sentimental, exigiéndole depósitos semanales de dinero a cambio de no delatarlo con un grupo criminal por ser un supuesto “chapulín”. La historia de intimidación terminó el pasado 4 de agosto, cuando Erika Judith C. L. fue detenida en flagrancia en el estacionamiento de un centro comercial mientras cobraba en efectivo el último pago.

Un Juez de Control ya la ha vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada y le ha dictado prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Seis años de intimidación por Facebook en Ciudad Juárez, Chihuahua

Según la investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, el modus operandi de la imputada comenzó en mayo de 2019. A través de mensajes en Facebook Messenger, Erika Judith C. L. presuntamente amenazaba a su expareja con causarle daño físico.

El argumento de la amenaza era específico y ligado al contexto criminal de Ciudad Juárez: le aseguraba que un amigo suyo, perteneciente a un grupo delictivo local, estaba investigando a la víctima por “chapulín”, término utilizado en el argot del narco para referirse a un traidor o a quien se involucra con la pareja de otro miembro del crimen.

Bajo esta intimidación, la víctima realizó durante años múltiples depósitos a una cuenta bancaria a nombre de la ahora imputada.

Extorsionadora de Ciudad Juárez: El esquema de depósitos bancarios cambió el pasado lunes 4 de agosto, cuando la mujer citó a la víctima para que le entregara el dinero en efectivo | Fiscalía de Chihuahua

Capturan en flagrancia a extorsionadora de Ciudad Juárez:

El esquema de depósitos bancarios cambió el pasado lunes 4 de agosto, cuando la mujer citó a la víctima para que le entregara el dinero en efectivo. El punto de encuentro fue el estacionamiento de un centro comercial en el cruce del bulevar Independencia y Talamás Camandari, donde fue detenida en flagrancia por la Unidad de Combate al Delito de Extorsión.

El delito de extorsión, tipificado en el Código Penal Federal, consiste en obligar a una persona, mediante violencia o intimidación, a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio para obtener un lucro. En este caso, el delito se clasifica como “agravado” porque la amenaza implicaba la intervención de un supuesto grupo de la delincuencia organizada, lo que aumenta la penalidad.

El Juez de Control a cargo de la causa penal 4046/2025 fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que Erika Judith C. L. permanecerá en prisión.

