Localizan sin vida a locutora de radio Geovanna Ramírez en Silao, Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre el trágico hallazgo de Geovanna Edith Ramírez, locutora de radio, en la colonia La Estrella, de el municipio de Silao, durante el pasado domingo 10 de agosto.

Autoridades confirmaron que fueron vecinos de la zona que alertaron a los cuerpos de emergencia por medio de una llamada al ‘911'. En el reporte indicaban sobre la localización de un cuerpo de una mujer sin vida que había sido abandonado y no presentaba signos vitales.

FGE implementa operativo y confirman identidad de la víctima

El cuerpo sin vida de Giovana Ramírez, reconocida locutora de radio y empresaria local, fue encontrado en la vía pública, a la orilla de la banqueta, sobre la calle Queta Jiménez, a un costado de la carretera a Trejo.

De acuerdo con datos preliminares, fue alrededor de las 22:00 horas que se encontró el cuerpo, el cual, presuntamente, presentaba visibles signos de violencia y que, junto a él, había una caja negra con botellas, presuntamente de alcohol.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato detalló que tras el reporte, al lugar arribaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes confirmaron el fallecimiento y procedieron a acordonar la zona.

Minutos más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia correspondiente y determinar la causa de muerte.

Las investigaciones permitieron confirmar por medio de un boletín informativo en los canales oficiales de la Fiscalía que la víctima era Giovana Ramírez, ampliamente conocida en Silao por su trayectoria como locutora en diversas cadenas de radio; además, era propietaria del bar ‘Las Cinco Coronelas’, un negocio popular en la región.

El hallazgo ocurrió mientras la ciudad celebraba el cierre de su feria anual, lo que ha aumentado la consternación entre los habitantes. Amigos, colegas y vecinos han expresado su tristeza y exigido justicia para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía de Guanajuato informó que ya se ha iniciado una investigación formal para determinar las circunstancias y responsables de este crimen que enluta a Silao. Por ahora, las autoridades se mantienen herméticas sobre los avances, pero aseguraron que se dará seguimiento hasta dar con la verdad.

