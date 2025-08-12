¡Última hora! Se entregan jóvenes acusados de agredir sexualmente a joven de Campeche: Esto sabemos

Dos jóvenes implicados en un caso de agresión sexual grupal en agravio de Susan “N”, una mujer de 22 años originaria de San Francisco, Campeche, se han entregado voluntariamente a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado informó que los hombres, identificados como Jorge “N” y Jesua “N”, acudieron por su propia cuenta a las instalaciones de la institución, un avance significativo en un caso que había transcurrido con lentitud durante meses.

El delito, que conmocionó a la comunidad, se remonta al 30 de marzo de este año. La víctima, Susan Saravia, alzó la voz públicamente en su momento para demandar celeridad y acción por parte de las autoridades, ya que el caso, a pesar de las pruebas presentadas y la denuncia formal, no había avanzado de manera expedita. En ese entonces, se había identificado a tres agresores, pero solo uno de ellos se encontraba bajo custodia, mientras que los otros dos permanecían en libertad.

La presentación de Jorge “N” y Jesua “N” responde a una orden de aprehensión que ya había sido emitida por la autoridad judicial competente. Al entregarse, la Fiscalía pudo dar cumplimiento a dicho mandato.

Los imputados ahora quedan a disposición del órgano jurisdiccional, el cual será el encargado de definir su situación legal conforme a las leyes vigentes. La Fiscalía, por su parte, ha garantizado que el proceso se llevará a cabo respetando los derechos de todas las partes involucradas.

El siguiente paso, la comparecencia de los jóvenes ante un juez, será fundamental para que el sistema de justicia determine las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos en el estado de Campeche. La resolución del caso, que ha sido un reclamo constante de la sociedad y de la propia víctima, ahora queda en manos de la instancia judicial.

