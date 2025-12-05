La muerte de Regina, una adolescente de 14 años, ha destapado una crisis alarmante en el Hospital Infantil Federico Gómez. Lo que debería haber sido un tratamiento para su leucemia linfoblástica aguda se convirtió en una tragedia por negligencia médica y falta de recursos.

¿Qué le pasó a Regina en el Hospital Infantil?

“Seguramente Regina estaría aquí si le hubieran dado la atención, como debía haber sido. No fue una muerte natural, fue una negligencia, por falta de insumos, por falta de personal”, dijo Viridiana Alvarado, su hija falleció por falta de insumos y negligencia médica.

Su hija Regina, solo tenía 14 años, era atendida en el Hospital Infantil Federico Gómez por una leucemia linfoblástica aguda.

En junio pasado, ingresó por un problema gastrointestinal, y ya no salió. A seis meses, nada ha cambiado en el hospital.

“Seguimos con mucha necesidad de insumos que no tenemos al día de hoy, insumos básicos para cirugías de cualquier tipo de especialidad. Tenemos una lista todavía bastante larga y no nada más en el área de quirófano, son insumos que se requieren para las áreas hospitalarias de las diferentes especialidades”, dijo óscar Ruiz Osorno, secretario general sección 84 SNTSA.

Desabasto de medicamentos oncológicos

Como Regina, muchos niños sufren por desabasto de medicamentos oncológicos, en esta lista hay más de 100 insumos básicos y de especialidad que no les están surtiendo.

“Tienen un retraso en el insumo de medicamentos oncológicos, si tenemos un rezago con algunos, si tenemos un rezago con las citas, las consultas, los tratamientos. Ponemos en riesgo la salud del menor cuando no recibe sus tratamientos oportunamente o con los medicamentos idóneos”, dijo óscar Ruiz Osorno, secretario general sección 84 SNTSA.

“Solamente quienes vivimos dentro de un hospital, nos podemos dar cuenta de que la realidad es otra, yo siempre se los he dicho, la gente no habla por miedo, a mí personalmente me amedrentaron en el hospital. Yo peleaba lo justo para mi hija, medicamento, atención”, dijo Viridiana Alvarado, su hija falleció por falta de insumos y negligencia médica.

“Está existiendo un acoso con demandas, denuncias a la Fiscalía. Sí, se está volviendo un tema sistemático ante los compañeros, incluso compañeros que han dado entrevista también los han denunciado”, dijo óscar Ruiz Osorno, secretario general sección 84 SNTSA.

Hoy Regina ya no está, y las condiciones no han mejorado: “Que la extraño todos los días, que su mamá la piensa todos los días y le lloro todos los días”, dijo Viridiana Alvarado, mamá de Regina.