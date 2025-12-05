¡Última llamada para renovar tu credencial del INE antes de 2026! Estas son las fechas clave

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que miles de identificaciones perderán vigencia entre diciembre de 2025 y enero de 2026, es por eso que las personas cuya credencial tiene fecha de expiración 2025, o quienes cambiaron de domicilio recientemente, deben acudir cuanto antes para evitar filas y retrasos.

🎄✨ Esta Navidad, además de poner el arbolito… ¡pon al día tu INE!



Si tu credencial dice “Vigente hasta 2025”, es momento de renovarla para que tu voz cuente el próximo año.



👉 Más información en https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/iUfhOobN49 — @INEMexico (@INEMexico) December 4, 2025

La recomendación es no esperar a enero, cuando los módulos suelen saturarse por trámites pendientes de fin de año y por quienes dejaron su renovación hasta el último momento.

Para renovar, actualizar datos o reponer una credencial extraviada, el INE mantiene atención continua; sin embargo, el cierre de año concentra la mayor carga de solicitudes.

Fechas clave: hasta cuándo puedes hacer el trámite

Las fechas más importantes son:



Última semana de diciembre: fuerte incremento de filas en módulos urbanos.

fuerte incremento de filas en módulos urbanos. Primera quincena de enero de 2026: periodo crítico de saturación.

periodo crítico de saturación. Renovaciones 2025: deben realizarse antes del 31 de diciembre para evitar que la mica aparezca como “no vigente” al inicio de año.

Si necesitas reponer tu credencial del INE por robo o extravío, puedes hacerlo en cualquier momento, pero deberás presentar nuevamente los documentos.

Documentos que debes llevar al módulo del INE

Para agilizar el trámite, es necesario presentar:



Acta de nacimiento original

Comprobante de domicilio (máximo 3 meses de antigüedad)

Identificación con fotografía

En caso de reposición por extravío: sólo comprobante de domicilio e identificación vigente

Se recomienda acudir temprano, especialmente en módulos con alta demanda como los ubicados en alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa; así como en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Tultitlán.

🚪 Mudarte es un gran paso, actualizar tu INE es el siguiente. 🏠​



Registra tu nuevo domicilio y sigue ejerciendo tu derecho a decidir en estas #Elecciones2026MX 🗳️ ​



Agenda tu cita en: https://t.co/3LkP8jeHw1 y actualiza tu credencial en tu módulo más cercano 🏢. pic.twitter.com/NsPC4cBjbk — @INEMexico (@INEMexico) December 4, 2025

¿Necesitas cita para el trámite?

El INE recomienda agendar cita para evitar tiempos de espera.

Puedes hacerlo en: https://www.ine.mx

Si no alcanzas cita, algunos módulos permiten tomar turno presencial, aunque los tiempos dependen del flujo diario.

¿Cómo saber si tu credencial del INE ya venció?

La fecha de vigencia aparece en la parte frontal de la credencial. Si dice 2025 , debes renovarla antes de que termine el año. Además, si tu credencial marca “Identificación no válida” al intentar usarla en trámites bancarios o gubernamentales, es señal de que ya requiere actualización.

¿Por qué es importante renovar la credencial del INE antes de 2026?

Además de servir como identificación oficial, la credencial del INE es necesaria para:



Trámites bancarios

Servicios de salud

Programas sociales

Viajes nacionales

Certificaciones de estudios

Contratos y servicios

Tener la credencial vigente evita contratiempos en trámites de inicio de año, uno de los periodos más saturados para oficinas públicas. Si tu credencial dice 2025, ve al módulo lo antes posible. Diciembre y enero son los meses más complicados y retrasos pueden dejarte sin identificación vigente justo al arrancar 2026.