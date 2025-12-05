¡Abrígate o te congelas! Alerta por frío en alcaldías de la CDMX para esta madrugada

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para la noche y madrugada de este 4 y 5 de diciembre, la alerta por frío continuará en ciertas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Debido a esto, las autoridades revelan algunas recomendaciones que puedes seguir si es que te encuentras en algunas de las zonas con pronóstico de temperaturas heladas.

Esta tarde se prevé ambiente cálido a #caluroso; cielo medio #nublado y condiciones limitadas para #lluvias. La madrugada de mañana será #fría en zonas del sur y poniente, ambiente fresco en el valle.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.… pic.twitter.com/B0oUihBKw3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 4, 2025

Clima 3 de diciembre en la CDMX

El monitoreo de este miércoles 3 de diciembre reportó que la estación de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan (TLP), registró el valor más bajo con 5.3 ºC, según la SGIRPC.

Otras zonas del sur y poniente también se mantuvieron con ambientes muy fríos: Belvedere Ajusco registró 8.5 ºC, Santa Ana alcanzó 9.3 ºC, y Santa Fe (CUJ) reportó 9.9 ºC. La zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró 9 ºC. Estos valores confirman la necesidad de mantener precauciones, especialmente en las zonas altas.

Alertas por frío en alcaldías de la CDMX

A pesar del intenso frío matutino, la SGIRPC previó que durante la tarde el ambiente fue cálido a caluroso con un cielo medio nublado y condiciones limitadas para la presencia de lluvias en las partes altas. El pronóstico indicó un cielo parcialmente nublado y sin lluvia.

La SGIRPC anticipa que la noche y madrugada de este jueves y viernes será fría en zonas del sur y poniente de la capital, manteniendo un ambiente fresco en el resto del Valle. Ante este pronóstico, es fundamental seguir las recomendaciones de la "Guía de Prevención en Temporada de Invierno", la cual contiene consejos generales que puedes seguir para esta temporada de invierno.

La SGIRPC advierte que el contraste de temperaturas entre la tarde cálida y la madrugada fría puede generar afectaciones a la salud de la población. Por ello, se reitera la recomendación de estar atentos al Sistema de Alerta Temprana.

Durante la tarde prevalecerá ambiente caluroso #a cálido, con cielo parcialmente #nublado y sin #lluvia.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DFW7Dgzvqf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 4, 2025

Evita enfermedades respiratorias

Para evadir cualquier enfermedad respiratoria que ataque a tu cuerpo, la guía contiene las siguientes recomendaciones:

