Frente frío 18 seguirá afectando a México: lluvias, frío extremo y hasta nieve

El frente frío número 18 sigue golpeando con fuerza al país, durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes provocará un cambio importante en el clima en el norte, noreste y oriente de México. A esto se suma una vaguada en niveles altos y un río atmosférico, que en conjunto detonan lluvias fuertes, un marcado descenso de temperaturas y la posible caída de nieve o aguanieve en sierras del norte.

¿Dónde va a llover este 5 de diciembre?

Las lluvias más intensas se esperan en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde también habrá vientos fuertes y ambiente muy frío. En zonas como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla se prevén chubascos acompañados de ráfagas de viento.

Mientras tanto, los estados del sureste —como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo— tendrán lluvias moderadas debido a un canal de baja presión y al ingreso de humedad del Pacífico, Golfo y Caribe.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l para conocer los fenómenos #Meteorológicos que determinarán las condiciones del tiempo esta noche y mañana en #México. pic.twitter.com/pv9mZ02Kvt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 5, 2025

El mal clima también alcanzará la costa: en Baja California, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas se espera oleaje elevado, lo que podría generar afectaciones en zonas marítimas.

Para mañana, el frente frío se mantendrá como estacionario en el noreste del país, reforzando las lluvias y el ambiente frío. Los estados que recibirán lluvias fuertes serán Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

La caída de nieve o aguanieve seguirá siendo posible en zonas altas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, por lo que se recomienda extremar precauciones en carreteras.

Temperaturas bajas para el viernes 5 de diciembre

Las temperaturas serán especialmente bajas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían descender hasta -10 °C. En estados como Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan mínimas de hasta -5 °C, con heladas durante la madrugada.

Por otro lado, en el sur del país, entidades como Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche alcanzarán temperaturas máximas de 35 a 40 °C, mostrando el contraste climático que se vive cada invierno en México.

❄️En esta temporada de #Frío, si tienes que salir de casa, viste con tres capas de ropa para abrigarte mejor. 🧥🧣👕



Evita contraer enfermedades respiratorias.🤒🚫 pic.twitter.com/fsjlvrh8Ww — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 5, 2025

Viento y oleaje: estados en alerta

El viernes también habrá rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. En el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo de Tehuantepec, el viento del norte será intenso durante la mañana, aunque disminuirá por la tarde.

En las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros, por lo que se pide a embarcaciones y turistas mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México

Para el Valle de México, se espera un viernes con cielo de medio nublado a nublado. La mañana será fría, especialmente en zonas altas del Estado de México, donde se prevén bancos de niebla.

CDMX : Mínima: 9 a 11 °C y Máxima: 23 a 25 °C, así como lluvias aisladas por la tarde.

: Mínima: 9 a 11 °C y Máxima: 23 a 25 °C, así como lluvias aisladas por la tarde. Edomex: Mínima: 4 a 6 °C y Máxima: 19 a 21 °C, se esperan chubascos y descargas eléctricas.

El frente frío 18 podría causar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos, además de caída de árboles y espectaculares por las rachas de viento. Se recomienda:

Abrigarse bien, sobre todo en zonas serranas.

Evitar manejar en carreteras con nieve o neblina.

No acercarse al mar en zonas con oleaje elevado.

Mantenerse informado a través de Protección Civil.