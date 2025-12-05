Israel presenta tecnología hídrica para impulsar la agricultura mexicana

Productores y especialistas mexicanos se reunieron en el seminario “Israel: El secreto de la Agricultura Sostenible”, un encuentro en el que se presentó una tecnología desarrollada en Israel para optimizar el uso del agua, mejorar la productividad y enfrentar la crisis hídrica que afecta al campo mexicano.

Durante la jornada, participaron líderes del sector agroalimentario, quienes conocieron herramientas como sistemas de riego por goteo de nueva generación, sensores de humedad en tiempo real, inteligencia artificial aplicada al monitoreo de cultivos, válvulas hidráulicas inteligentes y modelos de agricultura digital.

Un país que convirtió la escasez de agua en un motor de innovación

En el mensaje de apertura, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, recordó que su país —donde el 60% del territorio es desierto— transformó la falta de agua en una oportunidad para desarrollar tecnología hídrica y agrícola. Explicó que Israel es líder mundial en reúso de agua, con la meta de reciclar 95% de sus aguas residuales para 2026, principalmente destinadas a la irrigación agrícola.

La diplomática destacó que el riego por goteo, creado en 1959, se convirtió en la base de la agricultura de precisión, que hoy combina datos climáticos, análisis de suelo e inteligencia artificial para garantizar que cada litro de agua se utilice de forma eficiente.

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger informó que su país planea reciclar el 96% de sus aguas residuales.|Embajada de Israel en México.

¿Qué promete la tecnología hídrica de Israel?

Entre las empresas israelíes participantes se presentaron soluciones enfocadas en:



Riego de precisión y automatizado

Monitoreo de cultivos con Inteligencia Artificial

Gestión eficiente del agua en campo

Sensores, drones y sistemas de datos en tiempo real

Válvulas hidráulicas inteligentes

Optimización energética y reducción de costos operativos

De acuerdo con la Oficina Comercial de Israel, estas herramientas permiten aumentar la producción agrícola, reducir costos y minimizar el impacto ambiental al aprovechar mejor los recursos

Israel y México fortalecen su cooperación agrícola

Sivan Kfir Katz, agregada comercial de Israel en México, señaló que este encuentro coincide con el 25 aniversario del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, un acuerdo que ha permitido ampliar la colaboración económica y tecnológica.

El objetivo, dijo, es generar alianzas entre empresas israelíes y productores mexicanos para enfrentar retos como la sequía, la eficiencia energética y la necesidad de cultivos más resilientes.

Hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Para Israel, la clave no está solo en la inversión tecnológica sino en un enfoque inteligente que combina innovación, cultura de uso responsable y estrategias basadas en datos. Las autoridades y empresas participantes coincidieron en que México puede aprovechar esta experiencia para fortalecer su productividad agrícola en un escenario de creciente presión climática.