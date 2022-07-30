Niña de 3 años se traga moneda; la tuvo en el esófago más de un mes

¡Niña se traga moneda y los papás ni en cuenta! En Burgas, Bulgaría, médicos salvaron la vida de una niña de 3 años que llevaba más de un mes con una moneda en el esófago.

Sí, los padres llevaron a la niña al doctor, pero no por la modena sino porque tenía temperatura. Una radiografía reveló que la pequeña de 3 años tenía una moneda en el esófago; los papás ni siquiera sabían, pero contaron que sí, que a la niña le encantaba jugar con monedas y que a menudo se las daban.

La niña de solo 3 años de edad nunca presentó dificultades para comer, beber o respirar, así que tuvo la moneda en el esófago durante más de un mes.

El caso llamó tanto la atención que ahora será abordado en una publicación científica, donde los médicos aconsejarán a los padres para que tengan cuidado y no permitan que los niños jueguen con objetos pequeños, como lo es una moneda.