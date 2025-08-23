Caen los dos ladrones que abrieron auto y robaron computadora a actriz en Plaza Mítikah

Una célula delictiva, presuntamente dedicada al robo de objetos de valor del interior de vehículos en centros comerciales, fue desarticulada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) en la alcaldía Benito Juárez. Fueron detenidos dos hombres, uno de ellos de nacionalidad colombiana, quienes estarían vinculados con el reciente y mediático robo de computadora a la actriz Erika Buenfil en la Plaza Mítikah.

La captura se logró tras un seguimiento con cámaras de videovigilancia que inició a raíz de la denuncia por el robo ocurrido el pasado 20 de agosto, pero que se volvió viral hasta el siguiente día, momento en que la Policía de la CDMX recibió el reporte.

Caen ladrones que robaron computadora tras abrir auto en Mítikah

Tras la denuncia por el robo de computadoras en el estacionamiento de la Plaza Mítikah, donde una de las afectadas fue la actriz Erika Buenfil junto con sus hijos, la SSC inició los trabajos de investigación. El análisis de las cámaras de seguridad del centro comercial y de las calles aledañas fue clave para identificar un vehículo color gris, con placas del Estado de México, en el que los presuntos responsables huyeron de la escena.

Con esta información, los oficiales mantuvieron un seguimiento virtual de la unidad.

El vehículo fue localizado cuando circulaba por la avenida Canal de Río Churubusco, en la colonia Xoco, también en la alcaldía Benito Juárez. Los policías le marcaron el alto y procedieron a realizar una revisión preventiva a sus dos tripulantes: un hombre de 46 años de nacionalidad colombiana y su cómplice de 28 años.

Blindaron computadora con aluminio para evitar localización GPS

En la detención les hallaron:



Una computadora portátil envuelta en papel aluminio , táctica usada para bloquear señales de GPS.

, táctica usada para bloquear señales de GPS. Dos pares de audífonos inalámbricos.

Herramientas para robos: cuatro tijeras metálicas, un desarmador y una lima con punta.

cuatro tijeras metálicas, un desarmador y una lima con punta. Tres teléfonos celulares.

Un elemento que destacó en la denuncia del robo en Mítikah fue la sofisticación de los criminales. Se reportó que el vehículo afectado no presentó daños, como cristales rotos o cerraduras forzadas, lo que sugiere que los ladrones utilizan dispositivos electrónicos para inhibir las alarmas o clonar las señales de las llaves y así poder abrir los autos de forma “limpia” y sin llamar la atención.

Los dos detenidos, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su participación en otros robos con el mismo modus operandi en la zona.