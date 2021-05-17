Israel acusa a Hamás de tener instalaciones militares en zonas civiles. Señala que Hamas coloca intencionalmente sus instalaciones operativas en el corazón de los centros civiles palestinos, utilizando su población local como escudos humanos.

A través de imágenes de satélite, Israel muestra el antes y después de los túneles de Hamas que fueron atacados. En la gráfica se aprecia que las aberturas tácticas de los túneles están en zonas densamente habitadas y cerca de escuelas, hospitales y de una Mezquita. Las imágenes satelitales muestran los ataques de Israel para destruir los túneles.

La embajada de Israel en México señala que "es importante destacar que en cualquier operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y en particular la Fuerza Aérea, priorizan la reducción de daños.

Al planificar un objetivo, las FDI dedican una significativa cantidad de tiempo y recursos para prevenir riesgos a la población civil, utiliza varias herramientas como avisos previos, la técnica de golpe en el techo, operaciones para aclarar el objetivo y una serie de cálculos profesionales realizados por la Dirección de Análisis de Operaciones y la Dirección de Planificación. El uso de estos medios varía en función, entre otros factores, del tipo de objetivo, los daños colaterales previstos y los recursos disponibles en ese momento."

Cancelan operación aérea por presencia de niños

A través de su cuenta de twitter el embajador de Israel en México, Zvi Tal precisó que "este domingo las FDI cancelaron una operación aérea en un edificio en Gaza, hacia activos terroristas después de confirmar la presencia de niños, para evitar ponerlos en riesgo. Este hecho quedó documentado en un video que fue compartido al público."

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A pesar de los objetivos de Hamás de poner en peligro a sus propios civiles, las FDI seguirán esforzándose por minimizar los daños a los civiles sin dejar de atacar los objetivos terroristas de Hamás, agregó Zvi Tal.

El diplomático señaló que la estrategia de las Fuerzas de Defensa de Israel es únicamente neutralizar objetivos terroristas en Gaza que están directamente vinculados con el lanzamiento de cohetes.

Miles de misiles lanzados

La embajada de Israel en México informa que a una semana de la violencia infligida por el grupo terrorista Hamás continúan los ataques contra Israel, al día de hoy más de 3,100 misiles han sido lanzados distintas ciudades del país.

"casi 30 por ciento de los cohetes lanzados por Hamás y otras organizaciones terroristas caen en el territorio de la Franja de Gaza, al menos nueve niños palestinos murieron por el lanzamiento de esos cohetes", subraya la embajada de Israel en México.

El diplomático en México considera que "Israel ha demostrado que no está interesado en un deterioro de la situación de seguridad. Pero cuando se enfrenta a ataques contra sus ciudadanos, se ha visto obligado a hacer lo que haría cualquier otro país: proteger a su pueblo y su soberanía con responsabilidad y respeto a la ley internacional."

Israel hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene el terrorismo de Hamás y reconozca el derecho de Israel a proteger a su población.

Los funcionarios de salud de Gaza calculan el número de muertos desde que estallaron las hostilidades en 198, incluidos 58 niños y 34 mujeres. Diez personas murieron en Israel, incluidos dos niños, dicen las autoridades israelíes.

