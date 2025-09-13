Este viernes 12 de septiembre de 2025, un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el suburbio de Franklin Park, al noroeste de Chicago, terminó con la muerte de un ciudadano mexicano. La víctima fue identificada como Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán y de oficio cocinero, según lo confirmó el Consulado de México en Chicago.

De acuerdo con la versión oficial difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes de ICE realizaban una redada vehicular cuando ocurrió el incidente. Según el reporte, Villegas habría intentado maniobrar con su vehículo y arrastró al agente, lo que derivó en que el oficial disparara contra él. El funcionario involucrado resultó herido durante el hecho, recibió atención médica y se encuentra estable.

Esto dijo el Consulado de México en Chicago

El Consulado General de México en Chicago emitió un comunicado en el que confirmó la identidad de la víctima y detalló que ya se estableció contacto con la familia de Villegas para ofrecerles asistencia consular. El documento subraya que el gobierno mexicano dará seguimiento puntual al proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar que se respeten los derechos de los familiares.

El texto oficial también indica que Silverio Villegas contaba con registro en los archivos consulares, lo que permitió ubicar rápidamente a sus seres queridos y activar los protocolos de apoyo. El consulado aseguró que continuará en comunicación con las autoridades de ICE para conocer a detalle las circunstancias que rodearon la muerte del cocinero mexicano.

Violencia en redadas migratorias continúa

Este hecho ocurre en medio de un clima de tensión migratoria creciente en Estados Unidos que ha reforzado las operaciones de control y detención de indocumentados. A la par, organizaciones civiles han denunciado un incremento en los casos de uso excesivo de la fuerza durante los arrestos de migrantes, lo que ha provocado críticas hacia la política migratoria actual.

En este contexto, el caso de Silverio Villegas se suma a una serie de episodios que han puesto bajo la lupa a ICE, especialmente por el riesgo que enfrentan los migrantes durante las detenciones. La comunidad mexicana en Illinois ha expresado su indignación y exigido que se esclarezca si el uso de la fuerza fue proporcional y necesario.

Lo que sigue en la investigación

El DHS informó que la investigación sobre la actuación del agente involucrado está en curso. Por su parte, el consulado de México reiteró que dará acompañamiento cercano a la familia y exigirá transparencia en el proceso judicial.