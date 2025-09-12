Helicóptero vuela muy cerca de las costas de Venezuela: Maduro acusa a EU de querer provocar una guerra

Un helicóptero MH-60 Seahawk de la Marina de Estados Unidos (EU) fue reportado esta semana a unos minutos de vuelo de la costa de Venezuela, según datos de la plataforma FlightRadar24. El hecho ocurre en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington, aunque el dictador Nicolás Maduro rechazó los reportes, calificándolos de “fake news”.

Los registros de vuelo muestran que la aeronave sobrevoló la zona alrededor de las 11:40 de la mañana, hora local de este lunes. Este acercamiento resulta significativo, pues la última ubicación conocida de la flota naval estadounidense en aguas del Caribe estaba a más de 530 kilómetros.

¿Estados Unidos invadió territorio de Venezuela? Esto dice la Ley

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el mar territorial de cualquier país se extiende hasta 12 millas náuticas (unos 22 kilómetros). Más allá se ubica la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que llega a 200 millas náuticas (aproximadamente 370 kilómetros). Aunque los Estados no ejercen soberanía plena sobre la ZEE, sí tienen derechos económicos exclusivos en ella.

En este caso, el helicóptero no habría ingresado al espacio soberano venezolano, pero la cercanía a las costas despertó suspicacias.

Además, cabe señalar que los MH-60 Seahawk son helicópteros multipropósito capaces de operaciones militares, apoyo a tropas, misiones de rescate e incluso guerra electrónica, lo que aumenta la preocupación del Gobierno de Caracas.

La respuesta de Venezuela: “fake news” y acusaciones contra EU

El martes, el Ministerio de Defensa de Venezuela calificó los reportes como parte de un libreto clásico de Washington. En un comunicado acusó a EU de promover narrativas falsas como pretexto para justificar “escaladas de agresiones militares”. Según Caracas, este tipo de informes buscan instalar la idea de que se prepara una intervención armada bajo la justificación de la lucha antidrogas.

El texto oficial también advirtió que un eventual sobrevuelo de aeronaves militares estadounidenses podría usarse para fabricar un “falso positivo” y así legitimar una guerra en la región.

¿Narcodictadura o gobierno? Las caras de los colaboradores de Maduro en el Cártel de los Soles

Crece hostilidad en Caracas y Washington

Las fricciones entre Venezuela y EU se intensificaron en las últimas semanas, tras la decisión del presidente Donald Trump de desplegar buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Washington afirmó recientemente que destruyó una lancha con drogas procedente de Venezuela, presuntamente vinculada al Tren de Aragua, mientras que Caracas asegura que se trata de un invento. Además, EU ha insistido en vincular a Maduro con el llamado Cártel de los Soles, al que acusa de narcotráfico y lavado de dinero. Caracas rechaza estas acusaciones y niega la existencia de dicha organización.