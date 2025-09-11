Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: Emergencia en Maryland: Estudiante expulsado regresa y desata tiroteo

Escrito por: Jennifer García
La Academia Naval de Estados Unidos, ubicada en Annapolis, Maryland, permanece bajo estricta medida de seguridad tras un incidente armado que ha generado alarma dentro de sus instalaciones. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales y confirmados por fuentes internas, un exestudiante que había sido expulsado del centro educativo regresó al campus portando un arma de fuego, provocando un tiroteo que mantiene a las autoridades en alerta máxima.

El suceso se registró en Bancroft Hall, el edificio principal donde habitan los cadetes de la institución. Testigos reportaron haber escuchado detonaciones en su interior, lo que desencadenó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia. Uno de los heridos tuvo que ser evacuado en helicóptero médico, mientras que otros posibles afectados estaban siendo evaluados por personal especializado en el lugar.

Información en desarrollo...

