López Obrador asegura que se mantuvo al margen sobre el registro de México Libre

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el registro como partido político a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre el fallo y aclaró que se mantuvo al margen de la decisión.

“No opino, no, no opino. Esa es una decisión del INE, nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador aseguró que las cosas ya no son como antes cuando el presidente decidía a quién darle un registro o una candidatura.

TE RECOMENDAMOS:

TEPJF niega el registro a México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón

“Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia, ya no se aplica. Y aprovecho para que se sepa, esto en general, no solo en servidores públicos de los poderes, sean legisladores, sean jueces magistrados, ministros, yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre”, dijo el mandatario.

El jefe del Ejecutivo indicó que está seguro de que en nombre de otros presidentes también se cometieron muchas fechorías.

“En un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos en servicios de internet para ir a Colombia o Argentina, siete millones, una factura, claro, falsa, no creo que el presidente Peña supiera de eso. Esto lo hacían quienes manejaban estas partidas, que por cierto eran partidas secretas. Por eso, mucho ojo”, dijo el mandatario.