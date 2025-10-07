Así avanza la rehabilitación de Jazlyn, nieta de Alicia Matías, la abuelita heroína de Iztapalapa

La pequeña Jazlyn, nieta de la señora Alicia Matías, reconocida como la abuelita heroína tras el flamazo de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, ya comenzó su proceso de rehabilitación física en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos.

A través de un comunicado se informó que la menor continúa bajo atención médica en el hospital para niños, luego de que sufriera quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo durante el accidente del pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Jazlyn avanza en su recuperación tras la explosión en Iztapalapa

De acuerdo con la Fundación Michou y Mau, que gestionó su traslado al hospital especializado, la niña fue sometida a su primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza.

Gracias a su buena evolución, se inició con su proceso de rehabilitación física para poder recuperar la movilidad en sus extremidades. Recientemente, también se informó que fue extubada, mostrando así avances favorables en su recuperación.

Jazlyn, de apenas dos años de edad, sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo a causa de la volcadura de una pipa que transportaba casi 49 mil 500 litros.

¿Qué ocurrió en el Puente de la Concordia?

Aquel 10 de septiembre, alrededor de las 14:20 horas, un tanque cisterna que se incorporaba hacia la México-Puebla volcó y explotó sobre el Puente de La Concordia, provocando una de las peores tragedias vistas en la CDMX.

Durante el siniestro, Alicia intentó proteger con su cuerpo a su nieta Jazlyn, cubriéndola de las llamas para salvarla. Gracias a su acción, la menor sobrevivió, aunque la abuelita sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo y murió días después debido a la gravedad de las lesiones.

Lamentablemente, la señora de 49 años no fue la única víctima. En días posteriores, la cifra aumentó a 94 lesionados y 31 muertos, entre ellos el chofer de la pipa, así como estudiantes y profesores que se encontraban en la zona.

A casi un mes de la tragedia, se ha determinado que no se trató de una explosión como tal, sino de un flamazo provocado por la nube de gas al encontrar un punto de ignición tras la fuga de combustible.

Además, se informó que la pipa circulaba a exceso de velocidad al tomar una curva, descartando que la presencia de baches pudo haber contribuido al accidente, según el reporte de la Fiscalía General de Justicia.

