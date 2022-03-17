Bailarina rusa Olga Smirnova deja el Bolshoi por conflicto en Ucrania

La bailarina rusa Olga Smirnova aseguró que no podía permanecer indiferente al conflicto militar en Ucrania, por lo que decidió salir del Ballet Bolshoi de Moscú para incorporarse a una compañía de danza en Países Bajos.

En su canal de Telegram, la bailarina dio a conocer que estaba en contra de la operación militar que ordenó el presidente ruso Vladimir Putin en territorio ucraniano, el pasado 23 de febrero, por lo que tomó la decisión de dejar el Bolshoi.

Estoy en contra de la guerra con todo mi corazón, y el punto ni siquiera es que probablemente uno de cada dos rusos tenga familiares o amigos en Ucrania, no es que mi abuelo sea ucraniano, sino que seguimos viviendo en el siglo XX.

Olga Smirnova dijo que nunca pensó que se avergonzaría de su país, por el contrario, siempre ha estado orgullosa de los triunfos culturales y deportivos de Rusia, pero lo que ocurre en territorio ucraniano marcó un antes y después en su carrera.

“Duele que muera gente y otros pierdan sus techos o se vean obligados a dejar sus casas. Quién hubiera pensado hace una semana que todo esto nos pasaría a nosotros, porque aunque no estemos en el epicentro de las hostilidades, no podemos permanecer indiferentes ante la catástrofe global”, declaró la bailarina.

Olga Smirnova llega a Países Bajos en un contexto triste

La postura de la bailarina frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, hicieron que saliera del Ballet Bolshoi y ahora sea parte del Ballet Nacional Neerlandés, que confirmó esta incorporación.

La compañía de danza explicó que la operación militar rusa en Ucrania “hace insostenible” que Olga Smirnova siga trabajando en su país e imposibilita las colaboraciones artísticas en el mundo del ballet.

“Para mí, el Ballet Nacional es un gran lugar para continuar con mi trabajo como bailarina. Llevaba tiempo trabajando en este paso, solo ha cobrado un enorme impulso por las circunstancias”, confesó Smirnova.

Además, la bailarina aseguró que siente una gran admiración por el coreógrafo de la casa, Hans van Manen, y por la maestra de ballet Larissa Lezhnina, que tiene los mismos antecedentes rusos que ella.

“Olga Smirnova es una bailarina excepcional, es especial que venga a bailar con nosotros a los Países Bajos. El trasfondo de su llegada es, por supuesto, triste”, dijo Ted Brandsen, director del Ballet Nacional Holandés.

Desde que comenzó el conflicto, alrededor de tres millones de personas han salido de Ucrania, principalmente mujeres y niños que buscan seguridad en países vecinos, como Polonia.

