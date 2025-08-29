Egipto arresta a jóvenes TikTokkers: así funciona la polémica campaña contra influencers

Las autoridades de Egipto comenzaron con una campaña contra creadores de contenido en TikTok, con detenciones de decenas de adolescentes y jóvenes con millones de seguidores en la popular red social. Los cargos contra los TikTokkers van desde violar valores familiares hasta lavado de dinero, lo que ha encendido alarmas en organizaciones de derechos humanos.

¿Cómo comenzó la ofensiva contra TikTokkers en Egipto?

Según el Ministerio del Interior, la ofensiva contra TikTokkers en Egipto, se basa en denuncias ciudadanas por supuesta indecencia. En este mes de agosto, al menos 10 casos se encuentran bajo investigación por “ganancias financieras ilícitas”, con medidas como congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de dispositivos electrónicos.

Un caso de los casos más emblemáticos es el de Mariam Ayman, jovencita de 19 años, conocida en TikTok como Suzy El Ordonia, quien acumulaba 9.4 millones de seguidores, y que fue arrestada el 2 de agosto acusada de publicar contenido indecente y lavar 15 millones de libras egipcia, unos 300 mil dólares o cerca de seis millones de pesos mexicanos.

La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) denunció que se trata de una “campaña de represión” basada en leyes vagas. De acuerdo con la organización, un artículo de la ley de ciberdelitos de 2018 criminaliza violar “principios o valores familiares”, una definición tan amplia que permite arrestos por contenido que incluso podría transmitirse en televisión nacional.

Cabe recordar que en los últimos cinco años, al menos 151 personas han sido procesadas bajo esta ley, según cifras de EIPR, aunque el número real podría ser mayor.

#سوزي و #علياء و #أم_مكة و #أم_سجدة و #مداهم.. لماذا ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من صانعي المحتوى على تيك توك وكم محاميًا تقدم ببلاغات ضد المضبوطين؟ pic.twitter.com/x7ldYNa6mk — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 2, 2025

¿Qué impacto tiene la campaña contra creadores de contenido?

Expertos como el asesor digital Ramy Abdel Aziz, explican que en Egipto los influencers ganan en promedio 1.20 dólares por cada mil vistas, lo que representa una fuente importante de ingresos en un país de bajos salarios. Sin embargo, ahora muchos TikTokkers reciben comentarios acusándolos de inmoralidad, e incluso circulan rumores falsos acerca de delitos graves como tráfico de órganos.

TikTok, por su parte, aseguró en su último informe que eliminó 2.9 millones de videos en Egipto por violar sus reglas, aunque declinó pronunciarse acerca de los arrestos.

Egyptian authorities have been rounding up teenaged TikTokkers with millions of followers, detaining dozens in recent weeks on accusations ranging from violating family values to laundering money. https://t.co/ZSRakJKpya — Reuters Africa (@ReutersAfrica) August 29, 2025

Campaña contra influencers en Egipto: ¿libertad digital en riesgo?

Organizaciones advierten que este tipo de acciones no solo afectan a influencers de entretenimiento, sino que podrían extenderse a voces críticas, comunidades religiosas e incluso a la comunidad LGBT.

Para los defensores de derechos humanos, lo que está en juego no es solo la economía digital, sino la libertad de expresión en uno de los pocos espacios alternativos al control estatal de los medios; ¿crees que estas medidas protegen la moral pública o representan un grave retroceso en la libertad digital?