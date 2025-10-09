¡Terror en ZMG! Hallan abuelo muerto dentro de su casa en Tonalá; su hijastro sería el responsable

En la madrugada de este 9 de octubre 2025, un hombre de 83 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Camichines, en el municipio de Tonalá, Jalisco; al parecer su hijastro fue quien lo asesino.

El hallazgo del cuerpo ocurrió después de un reporte al sistema C5.

Al llegar al lugar, el adulto mayor se encontraba atado de pies y manos, y con una bolsa en la cabeza.

Hijastro es encontrado afuera del domicilio de la víctima; ya fue arrestado

Afuera del domicilio se encontraba un hombre más joven con múltiples golpes, que fue identificado como el hijastro de la víctima. El sujeto fue golpeado por los mismos familiares.

Testigos aseguraron haberlo visto salir de la casa momentos antes del hallazgo; lo acusan como posible responsable.

El sujeto fue detenido y trasladado a un hospital para poder recibir atención médica, además de quedar a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

La zona fue resguardad por elementos de la policía y personal de la Fiscalía de Jalisco; ya han comenzado las investigaciones.

Hallan el cuerpo de una mujer con heridas de bala en la cabeza en calles de Guadalajara

El cuerpo de una mujer de aproximadamente 45 años de edad fue localizado en una brecha en las calles del municipio de Tonalá, Jalisco; la víctima contaba con impactos de bala.

Los primeros informes indican que la mujer presentaba heridas de bala en el cráneo, además de contar con pocas horas de evolución cadavérica.

Elemento de la policía municipal acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo para llevarlo a la morgue metropolitana y practicarle la autopsia correspondiente.

Detienen a hombre tras riña en Tlaquepaque; llevaba dos armas largas

Un hombre fue detenido tras una riña en las calles de la colonia Colonial en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el sujeto portaba dos armas largas calibre 22, una de ellas fue encontrada en su vehículo.

Además, se detectó un vehículo abierto en la acera de la banqueta, el cual tenía la puerta y la cajuela abierta y adentro había otra arma larga.

El sujeto fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes o el mando y la conducción de ley.