¡Fatal accidente! Explosión de bocina portátil mata a albañil en Apizaco, Tlaxcala

La tranquilidad de la comunidad de Santa Anita Huiloac, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, se vio interrumpida la mañana del miércoles tras registrarse una fuerte explosión de una bocina en la vía pública, lo que dejó como saldo a un albañil sin vida.

Autoridades despliegan operativo tras explosión en Apizaco, Tlaxcala

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente fue atendido de inmediato por elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos del estado, quienes desplegaron un amplio operativo de emergencia en la zona.

El llamado de auxilio ingresó a través del número ‘911', poco antes de las nueve de la mañana, alertando sobre una explosión en plena calle. Al arribar, los cuerpos de rescate localizaron a un hombre identificado como Humberto “N”, de 40 años de edad, y de oficio albañil, tendido sobre el pavimento y sin signos vitales.

Las primeras versiones indican que la explosión podría haber sido provocada por un bocina que portaba el albañil, aunque las causas exactas se mantienen bajo investigación.

La zona fue de inmediato acordonada por agentes de seguridad, mientras los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencia.

Investigadores analizan si bocina provocó la fatal explosión

En tanto, los bomberos efectuaron una inspección detallada del área para descartar riesgos adicionales o restos de material explosivo.

Vecinos de la comunidad relataron que el estruendo fue tan fuerte que se escuchó a varias calles de distancia, generando alarma entre los habitantes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala permanecieron en el sitio para apoyar las labores de los peritos y controlar el tránsito en torno a la zona acordonada.

La Dirección de Seguridad Pública de Apizaco informó que se mantiene una investigación conjunta para esclarecer el origen del artefacto y determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional.