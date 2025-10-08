Clima extremo: ¿en qué regiones de Oaxaca se suspenden clases por lluvias intensas?

Las autoridades de Oaxaca emitieron una alerta a los padres y madres de familia por las fuertes lluvias que se registran en gran parte del estado. Ante el riesgo de inundaciones y deslaves, la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Instituto Estatal de Educación Pública dieron a conocer que se suspenden las clases en escuelas de nivel básico.

¿En qué estados de Oaxaca no hay clases por lluvias?

El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), anunció la suspensión de clases los días jueves 9 y viernes 10 de octubre en todos los planteles de educación básica ubicados en las siguientes regiones:



Regiones de la Costa.

Istmo de Tehuantepec.

Cuenca del Papaloapan.

La medida se aplicará tanto en escuelas públicas como privadas y busca reducir la movilidad de la comunidad escolar durante las lluvias.

El director de la @CEPCyGR_GobOax, Manuel Maza Sánchez, realiza recorridos en la región del Istmo de Tehuantepec, para verificar si existen afectaciones por las lluvias de las últimas horas en las comunidades, en estrecha comunicación con las autoridades municipales. pic.twitter.com/aeEGV3471Z — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) October 8, 2025

Las autoridades educativas exhortaron a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reanudación de actividades, una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Por qué van a suspender clases en Oaxaca?

La decisión de suspender clases se basa en las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en el estado y en el riesgo de formación ciclónica en el Pacífico Sur mexicano.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona con características similares se desplaza frente a las entidades de Veracruz y Tabasco.

Informa @IEEPOGobOax suspensión de clases los días 9 y 10 de octubre en las regiones de la Costa, Istmo y Cuenca por intensas lluvias. pic.twitter.com/jhElAkw3eB — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) October 8, 2025

La interacción de ambos sistemas, junto con una vaguada monzónica cercana al litoral, podría generar lluvias intensas, ráfagas de viento y deslaves en diversas zonas de Oaxaca.

Ante las condiciones extremas que se presentan en la región, las autoridades decidieron actuar de manera preventiva para proteger la integridad física del alumnado, personal docente y administrativo, reiterando el llamado a seguir los protocolos de seguridad y los comunicados oficiales de Protección Civil.