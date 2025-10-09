Alerta Amber Edomex: Activan fichas de búsqueda urgentes de tres menores desaparecidos

Una intensa movilización mantiene en incertidumbre al Estado de México tras la activación de la Alerta Amber Edomex por la desaparición de tres menores en los municipios de Tlalnepantla y Nicolás Romero. Las familias de Allison Contreras González, de 16 años, y de los hermanos Daniel y Diego Sánchez Amador, de 7 y 8 años, viven momentos de desesperación y miedo; cada hora que pasa sin saber de ellos incrementa la angustia y el temor a que los pequeños estén en peligro.

La Fiscalía del Estado de México emitió un llamado urgente a la ciudadanía para localizar a los niños desaparecidos, exhortando a compartir sus fotografías y cualquier información útil.

Activan una nueva Alerta Amber en el Edomex: Desaparecen una menor y dos pequeños hermanos

Allison Contreras González está desaparecida y es buscada con urgencia por sus familiares; su cabello es lacio y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son grandes y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.51 metros y tiene un peso de 48 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio deTlalnepantla, Edomex, vestía pants y tenis en color negro, además de una playera de manga larga color vino.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx.

Los hermanos Daniel y Diego Sánchez Amador desaparecieron en el municipio de Nicolás Romero; su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son chicos y de un tono café obscuro. Miden aproximadamente 1.20 y 1.25 metros, respectivamente.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx.

Alerta Amber en México: Así es la función de búsqueda de menores desaparecidos

En territorio mexicano, cuando un pequeño o adolescente desaparece de forma emergente o es víctima de un delito grave como el secuestro, se activa inmediatamente una ficha de búsqueda urgente de Alerta Amber.

El propósito de este método de busca va más allá de un simple reporte: busca movilizar a toda la comunidad para colaborar en la pronta localización y lograr la recuperación del menor sano y salvo lo antes posible.

¿Cuál es el método para activar una ficha de búsqueda con Alerta Amber en México?

Para que puedas activar a la brevedad una ALERTA AMBER urgente, lo primero que deberás hacer es no dejar pasar más tiempo, cada minuto es valioso, por lo que tienes que contactar al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del menor desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.