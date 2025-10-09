VIDEO: Taxista arremete contra conductor de aplicación en Playa del Carmen; queda suspendido

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra una acalorada discusión entre un taxista y un conductor de plataforma en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En la grabación se puede observar como el operador comienza a amedrentar al chofer que transportaba a un turista. Ante el hostigamiento, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) tomó cartas en el asunto.

Captan hostigamiento a taxista en plena vía pública de Playa del Carmen

En el video se observa al taxista abriendo la puerta del vehículo de la plataforma y forcejeando con el conductor, mientras ambos intercambian palabras.

Al agresor se le escucha decir frases como: “¡No te voy a cerrar nada! Hay un sitio de taxis autorizado aquí”. Todo mientras la situación iba subiendo de tono.

Incluso se puede ver como el conductor de Uber fue rodeado por varios taxistas que le hacen segunda al operador.

Ante el temor, el pasajero comienza a pedir que alguien llame al número de emergencia, al mismo tiempo que enfrenta al hombre, quien pide que no lo toquen.

IMOVEQROO suspende de manera indefinida al operador agresor

Por la viralización del caso, IMOVEQROO intervino de inmediato, y mediante un comunicado se informó que se mantiene una política de cero tolerancia frente a faltas de respeto, abusos y actos de violencia en el transporte público.

El operador responsable fue suspendido indefinidamente, quedando prohibido de conducir bajo cualquier modalidad de transporte público en la entidad.

Por su parte, el Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” confirmó también que el agresor será suspendido de manera indefinida de sus labores, mientras continúan las investigaciones.

Este caso se suma a otros incidentes relacionados con bases de taxis. Cabe recordar que en agosto de 2023, un taxista lanzó ácido a una unidad privada. Además, conductores de estas aplicaciones denuncian extorsiones y vigilancia por parte de taxistas que les exigen pagos para poder operar en ciertas zonas.