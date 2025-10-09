Cierre parcial en Autopista México-Toluca HOY por nuevo deslave a la altura de La Pila, en dirección CDMX
Caos e intenso tráfico vial en la Autopista México-Toluca durante la mañana de HOY tras un nuevo deslave a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, rumbo a la CDMX.
Un nuevo deslave sobre la Autopista México-Toluca, a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, con dirección a la Ciudad de México, provoca una intensa carga vehicular durante la mañana de hoy. Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y Bomberos de la CDMX trabajan en la zona para agilizar el tráfico y liberar la fila kilométrica de automovilistas que se ven afectadas desde las primeras horas de este jueves 9 de octubre.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO.....
⚠️Cuerpo de bomberos, elementos de seguridad pública y Proteccion Civil se encuentran atendiendo un #deslave registrado en la carretera México-Toluca, en dirección hacia #CDMX— Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) October 9, 2025
Toma tus precauciones, ya que aún se encuentra cerrado un carril. pic.twitter.com/shlCJkL2xV
DESLAVE BLOQUEA LA AUTOPISTA TOLUCA–MÉXICO ANTES DEL TÚNEL— Énfasis Comunica (@EnfasisComunica) October 9, 2025
La circulación en la autopista Toluca–México se encuentra completamente detenida este jueves, luego de que un deslave se registrara en las inmediaciones del cerro, antes del túnel que conecta con la capital del país. pic.twitter.com/BjWXV3kLmm