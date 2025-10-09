Logo InklusionSitio accesible
Cierre parcial en Autopista México-Toluca HOY por nuevo deslave a la altura de La Pila, en dirección CDMX

Caos e intenso tráfico vial en la Autopista México-Toluca durante la mañana de HOY tras un nuevo deslave a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, rumbo a la CDMX.

Cierre parcial Autopista México-Toluca HOY nuevo deslave La Pila Cuajimalpa CDMX
Caos e intenso tráfico vial en la Autopista México-Toluca durante la mañana de HOY tras un nuevo deslave a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, rumbo a la CDMX.|Captura de pantalla
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Un nuevo deslave sobre la Autopista México-Toluca, a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, con dirección a la Ciudad de México, provoca una intensa carga vehicular durante la mañana de hoy. Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y Bomberos de la CDMX trabajan en la zona para agilizar el tráfico y liberar la fila kilométrica de automovilistas que se ven afectadas desde las primeras horas de este jueves 9 de octubre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.....

