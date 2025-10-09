Cierre parcial en Autopista México-Toluca HOY por nuevo deslave a la altura de La Pila, en dirección CDMX

Un nuevo deslave sobre la Autopista México-Toluca, a la altura de La Pila, en Cuajimalpa, con dirección a la Ciudad de México, provoca una intensa carga vehicular durante la mañana de hoy. Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y Bomberos de la CDMX trabajan en la zona para agilizar el tráfico y liberar la fila kilométrica de automovilistas que se ven afectadas desde las primeras horas de este jueves 9 de octubre.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO.....

⚠️Cuerpo de bomberos, elementos de seguridad pública y Proteccion Civil se encuentran atendiendo un #deslave registrado en la carretera México-Toluca, en dirección hacia #CDMX

Toma tus precauciones, ya que aún se encuentra cerrado un carril. pic.twitter.com/shlCJkL2xV — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) October 9, 2025