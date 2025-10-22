La brutal historia de “El Morral”, el sicario de “Los Chapitos” responsable de masacres en Culiacán

Su nombre resonó con fuerza en Culiacán, no por su poder, sino por la brutalidad de los crímenes que se le atribuyeron. Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias “El Morral”, era identificado por las autoridades como un operador clave y líder de célula de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Su carrera criminal terminó la noche de este lunes 20 de octubre, cuando fue abatido por el Ejército Mexicano durante un operativo en el sector Tres Ríos de Culiacán, una ejecución confirmada por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“El Morral” no era un sicario cualquiera. Su nombre apareció en narcomantas que lo señalaban directamente como responsable de dos de los episodios más dolorosos de la narcoguerra en Culiacán: la masacre en el centro de rehabilitación Shaddai en 2024 y el homicidio de la niña Danna Sofía en marzo pasado, en medio de un confrontamiento.

¿Quién era “El Morral”? El operador violento de “Los Chapitos”

Dentro de la estructura de los hijos de “El Chapo”, “El Morral” era considerado un operador táctico esencial, encargado de acciones violentas y de seguridad en la capital sinaloense. Su abatimiento, según las autoridades, representa la pérdida de quien dirigía las operaciones internas de su célula.

Fue neutralizado durante un enfrentamiento que se desató tras una denuncia anónima sobre hombres armados en un complejo residencial. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron recibidos a balazos y respondieron a la agresión, resultando en la muerte de este miembro clave de la facción.

“El Morral”, señalado en la Masacre de Shaddai, en Culiacán

El nombre de “El Morral” cobró notoriedad en abril de 2025, cuando apareció en una narcomanta como el presunto autor intelectual o coordinador de la masacre en la clínica de rehabilitación Shaddai A.C.

La madrugada del 7 de abril, un comando armado irrumpió en el centro, preguntó por internos ligados a “Los Mayos” y abrió fuego indiscriminadamente, dejando un saldo de nueve personas muertas y al menos cuatro heridas. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que fue un ataque directo de “Los Chapitos” contra miembros del grupo rival.

Vinculado con la muerte de Danna Sofía, una niña de 12 años

La misma narcomanta que lo vinculó a la masacre de Shaddai lo acusó de otro crimen atroz: el homicidio de Danna Sofía, una niña de 12 años que murió el 24 de marzo de 2025. La menor quedó atrapada en medio de un fuego cruzado entre sicarios de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, recibiendo una herida mortal en la espalda.

“El Morral” ya había sido capturado en diciembre de 2024

Lo más indignante del caso de “El Morral” es que ya había sido capturado previamente. Fue detenido el 25 de diciembre de 2024 junto a otros miembros de “Los Ninis”, el brazo armado de “Los Chapitos”, liderado entonces por Jorge Humberto Figueroa Benítez, “El 27".

Sin embargo, a pesar de haber sido capturado con armamento de alto poder, fue liberado meses después por un juez, lo que le permitió seguir operando y, presuntamente, participar en los crímenes por los que fue señalado antes de ser finalmente abatido.