El Papa pide a Israel y Palestina que detengan la espiral de muerte

El papa Francisco hizo el domingo un llamamiento a Israel y a los palestinos para que dialoguen en busca de la paz, lamentando la reciente violencia en la región.

Tras el rezo del Ángelus en Roma, el papa Francisco dijo que le habían entristecido mucho las noticias sobre los palestinos muertos durante operaciones antiterroristas organizadas pro Israel, así como la muerte de judíos israelíes en un tiroteo en una sinagoga el viernes 27 de enero.

"Con gran dolor me entero de las noticias que llegan de Tierra Santa... La espiral de muerte que crece cada día no hace más que matar la poca confianza que hay entre estos dos pueblos", dijo el Papa.

"Hago un llamado a los dos gobiernos y a la comunidad internacional, y les pido que encuentren inmediatamente, sin perder tiempo, otras vías que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz", añadió.

Al menos 30 palestinos -militantes y civiles- han muerto en Cisjordania desde principios de mes.

Con gran dolor me entero de las noticias que llegan desde Tierra Santa. La espiral de muerte que aumenta día a día no hace más que cerrar los pocos atisbos de confianza que existen entre los dos pueblos. #RecemosJuntos por la búsqueda sincera de la paz. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 29, 2023

Ataques entre Israel y palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el sábado una respuesta "firme, rápida y precisa" al ataque contra la sinagoga en las afueras de Jerusalén, mientras su ejército enviaba más tropas a Cisjordania ocupada.

Siete personas, incluido un niño de 14 años, fueron asesinados a tiros el viernes 27 de enero en el ataque contra la sinagoga, el peor contra israelíes en el área de Jerusalén desde 2008. El atentado provocó una amplia condena internacional y aumentó los temores de que la violencia ya se intensificara aún más.

El ataque de Jerusalén se produjo tras una incursión israelí el jueves en la ciudad cisjordana de Yenín, en la que murieron nueve palestinos, entre ellos siete hombres armados, y el fuego transfronterizo del viernes entre Israel y Gaza.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, no se ha pronunciado sobre el ataque del viernes y el sábado culpó a Israel por la espiral de violencia. Aparentemente, el atacante actuó solo y los agentes lo mataron a tiros cuando intentaba huir de la escena, dijo la policía.