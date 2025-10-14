Trump se reunirá con Zelenski ¿Pondrá fin a la guerra entre Ucrania y Rusia?

El presidente de Ucrania, Vlodimir Zelenski, declaró este lunes a la prensa que se reunirá el viernes 17 de octubre con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para discutir la guerra entre Ucrania y Rusia.

En conferencia de prensa con la Jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, el mandatario ucraniano afirmó esperar el encuentro que viene después de las declaraciones de Trump a Rusia, advirtiéndole que si la guerra no termina, habrá una llegada de misiles de largo alcance a la capital Kiev.

Trump amenaza a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo (12 de octubre de 2025) que podría ofrecer los misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania si el presidente ruso, Vladimir Putin, no pone fin a la guerra.

En un intercambio con reporteros a bordo del Air Force One, Trump confirmó que él y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski habían discutido las peticiones de armamento de Ucrania.

Los dos líderes discutirán la defensa aérea de Ucrania y sus capacidades de ataque de largo alcance en la reunión de este viernes.

En declaraciones a los periodistas en Kiev, Zelenski mencionó que ya había compartido con Trump una “visión” sobre cuántos misiles Tomahawk de fabricación estadounidense necesita Ucrania para sus esfuerzos de guerra contra Rusia, y que ambos líderes abordarían más detalles del asunto.

Trump ve al presidente turco Erdogan como clave para la paz en Ucrania

Trump, reiteró este lunes su creencia de que el presidente turco, Tayyip Erdogan, podría desempeñar un papel crucial para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Agencias internacionales afirman que el presidente turco habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, la semana pasada, en la cual se discutió la necesidad de que las iniciativas diplomáticas ganen impulso para lograr una paz justa y duradera en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según el dirigente Erdogan, Turquía continuará trabajando por la paz mundial, al igual que Trump.

¿Qué son los misiles Tomahawk?

Este es un misil de crucero subsónico de alcance intermedio que se lanza desde buques y submarinos de la Armada estadounidense. Ofrece capacidad de ataque a gran distancia y profundidad. El Tomahawk puede transportar cargas convencionales o nucleares, aunque las decisiones políticas han ido eliminando gradualmente su función nuclear.

Tienen un alcance estimado de 1250 a 2500 kilómetros, su peso de lanzamiento es de una tonelada con un diámetro de 0.52 metros. Son armas que atacan amenazas con muy alta precisión.