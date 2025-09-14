Caen en Veracruz pareja acusada de feminicidio de adulta mayor en Iztacalco

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a un hombre y a una mujer por su probable participación en el feminicidio de una adulta mayor ocurrida el 14 de diciembre de 2023 en un inmueble ubicado en alcaldía Iztacalco.

El cuerpo de la mujer habría sido hallado con lesiones tras un incendio en el predio. Los implicados fueron aprehendidos en Veracruz.

Detienen a Ana Luisa “N” y Roberto “N” en Veracruz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a una mujer y un hombre, identificados como Ana Luisa “N” y Roberto “N”, por su probable participación en el feminicidio de una adulta mayor, ocurrido el 14 de diciembre de 2023 en un inmueble de la colonia Campamento 2 de Octubre, alcaldía Iztacalco.

Tras registrarse un incendio en el inmueble, fue hallado el cuerpo de una mujer con lesiones y rastros de cenizas. Además, se localizaron prendas y calzado que coincidían con las características de los imputados, además de los indicios de saqueo.

Detienen a Ana “N” por feminicidio de adulta mayor en Iztacalco|Especial

Como resultado de las entrevistas a testigos, análisis de videograbaciones y dictámenes periciales, entre otras diligencias, el agente del Ministerio Público logró establecer la probable responsabilidad de Ana Luisa “N” y Roberto “N” , de quienes se tiene información que también eran inquilinos en el domicilio.

Tras los trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, localizaron y aprehendieron a los imputados en el municipio de Huatusco de Chicuellar, Veracruz.

Roberto “N”, detenido por feminicidio de una mujer adulta mayor en Iztacalco|Especial

Posteriormente, fueron trasladados a la Ciudad de México para ser presentados ante el juez de control correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Pareja pierde la vida en incendio dentro de una casa en Ciudad Juárez

Durante la madrugada del 11 de septiembre, un fuerte incendio consumió una vivienda ubicada en la calle Lucio Cabañas, al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Policías y bomberos acudieron rápidamente al lugar, sin embargo, al llegar no pudieron ingresar debido a la intensidad de las llamas, por lo que una pareja murió al interior del hogar.

Los testimonios también señalan que antes de que iniciara el incendio escucharon una fuerte discusión. Algunos aseguran que el hombre cerró la puerta y prendió fuego al interior, lo que refuerza la sospecha de que podría tratarse de un feminicidio.

Otros dijeron que se trató de una fuga de gas, sin embargo, ambas versiones serán investigadas por las autoridades para esclarecer qué fue lo que sucedió dentro de esta vivienda que terminó convertida en escenario de tragedia.