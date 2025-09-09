Encuentran cadáver tirado frente a las puertas del Estadio Azteca, en la CDMX

Se registra una fuerte movilización policial a las afueras del Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad. El cadáver fue localizado sobre la Calzada de Tlalpan, justo frente a la puerta 11 del Coloso de Santa Úrsula.

¿Qué pasó en el Estado Azteca? Policías resguardan cuerpo en Calzada de Tlalpan

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del deceso, aunque una de las principales hipótesis es que la víctima pudo haber caído desde el puente peatonal que cruza la vialidad en ese punto.

En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) del sector Xotepingo ya resguardan la zona con al menos tres patrullas, en espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

La circulación en la Calzada de Tlalpan se ve afectada para quienes se dirigen de División del Norte hacia la zona de Periférico, por lo que se recomienda manejar con precaución.

🚨 Hallan cadáver en Calzada de #Tlalpan 🚨



Un hombre fue localizado sin vida en una de las entradas al Estadio Azteca.



La zona se encuentra resguardada por la policía, que mantiene sus camionetas atravesadas.



Se desconocen las causas de su muerte.



Vía: @isidrocorro pic.twitter.com/w2d7BMZX5l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

¿Qué le pasó al hombre hallado en el Estadio Azteca?

De acuerdo con los reportes preliminares en el lugar, el sujeto de 40 años colapsó desde lo alto del puente peatonal que cruza al inmueble, en una altura aproximada a los 20 metros; sin embargo, se desconocen las causas del accidente y el estado en el que se encontraba el individuo, de quien aún no confirman su identidad.

Serán las autoridades periciales quienes realicen la indagatoria, mientras que ya se intenta localizar a familiares o conocidos del difunto.

A las 9:16 de la mañana, la Oficina de Orientación Vial informó que sobre la movilización de servicios de emergencia en Calzada de Tlalpan al Sur a la altura del Circuito Estadio Azteca, colonia Ex-Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

#PrecauciónVial | Considera movilización de servicios de emergencia en Calzada de Tlalpan al Sur a la altura del Circuito Estadio Azteca, colonia Ex-Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. #AlternativaVial Viaducto Tlalpan y Canal de Miramontes. pic.twitter.com/I4DlUxfID5 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) se mantiene en el lugar y actualizará la información conforme avancen las indagatorias.

