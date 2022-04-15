Policía irrumpe concierto de pianista ruso que tocaba música ucraniana

La policía de Moscú irrumpió en el concierto del pianista ruso Alexei Lubimov y la soprano rusa Yana Ivanilova que se realizaba en el centro cultural Rassvet porque ambos artistas tocaban música ucraniana.

El concierto que llevaba por nombre “Canciones contra los tiempos” presentaba un ciclo de canciones “Stufen” del compositor ucraniano Valentin Silvestrov, interpretado por el pianista ruso Alexei Lubimov, acompañado de versos de poetas rusos clásicos.

Policía detiene concierto de pianista ruso

La policía de Moscú ingresó al centro cultural para disolver el evento del pianista ruso y de la cantante Ivanilova.

En redes sociales circula el video del momento en que los policías ingresan al recinto, se paran detrás del pianista ruso y esperan unos segundos a que él terminara su actuación.

Después las personas se levantan y aplauden por la interpretación del pianista ruso. Los policías dan por terminado el concierto de música ucraniana.

Los policías indicaron que tenían que frenar el concierto de música ucraniana debido a que habían recibido una denuncia anónima sobre una bomba en el lugar, por lo que debían revisar el edificio.

Tras irrumpir el concerto, la policía de Moscú solicitó a los asistentes abandonar el edificio para una revisión exhaustiva.

“Esperamos a los perros, luego los perros revisaron el espacio, todo se prolongó hasta las 12:30 am”, informó un empleado del centro cultural Rassvet.

Sin embargo, el empleado también dijo que la irrupción del concierto pudo estar “relacionada a la nacionalidad del compositor” de las obras que se interpretaron en la primera parte del recital.

Cabe resaltar que desde que inició la operación militar rusa en Ucrania, varios ciudadanos de Moscú han sido detenidos por exhibir símbolos ucranianos o protestar contra la intervención en las calles.

Algunos ciudadanos fueron detenidos por portar ropa o globos con los colores de Ucrania, así como imágenes de la bandera para mostrar su descontento por la operación militar que comenzó el pasado 24 de febrero.

