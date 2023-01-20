AMLO y Sheinbaum inauguran Calzada Flotante y Centro de Cultura Ambiental de Chapultepec

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) junto con la Jefa de Gobierno de la CDMX, , Claudia Sheinbaum inauguraron la Calzada Flotante Los Pinos, que conecta la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec; y que beneficiará a 7.6 millones de personas que transitan por la zona.

“El Bosque de Chapultepec resguarda la historia cultural y natural de la Ciudad y nuestro país, hoy mostramos al Presidente Andrés Manuel López Obrador la obra terminada de la Calzada Flotante y el Centro Cultural Ambiental del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Les invito a visitarlo”, mencionó la mandataria local a través de sus redes sociales.

A partir de est fin de semana se puede visitar la obra.

La Calzada Flotante -que a partir del fin de semana podrá visitarse- inicia en Molino del Rey y llega hasta la Avenida de los Compositores, es un puente peatonal que atraviesa Periférico, tiene 436 metros de longitud y fue diseñado por Gabriel Orozco Félix, y en el cual se invirtieron más de 300 millones de pesos, totalmente accesible para peatones, ciclistas, carriolas y personas en sillas de ruedas.

Este nuevo acceso peatonal es amigable con el entorno urbano y natural, se intervinieron 5 mil metros cuadrados, se construyeron 26 columnas de acero con geometría amigable, cuenta con instalaciones sustentables, además se crearon óculos para el paso de árboles.

El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum supervisaron también el Centro de Cultura Ambiental, cuya inversión fue de 272 millones de pesos y el cual alberga un espacio museográfico y un centro de exposiciones, humedales verticales, cinco tipos de jardines etnobotánicos, un pabellón de exposiciones y muestras de ecotecnia.

“Una de las obras más bonitas de la Segunda Sección es el Centro de Cultura Ambiental. Es un espacio que tiene -a mí me recuerda un poco el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria-, un museo, es un medio círculo, y además hubo una restauración de lo que era un estacionamiento y ahora es un parque”, explicó.

Cabe mencionar que este centro antes funcionaba como estacionamiento y durante su intervención se encontraron diversas piezas arqueológicas que datan del periodo preclásico.