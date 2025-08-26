¡Baja el precio del dólar en México! Así amanece el tipo de cambio hoy 26 de agosto 2025

¡Se da un respiro! El precio del dólar estadounidense registró una leve baja para el comienzo de la jornada de este 26 de agosto 2025; te compartimos el tipo de cambio para el último martes del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de agosto 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.80 pesos la compra y se vende en $19.09 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este lunes.

La baja en el precio del dólar se debe al despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, renovando las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de agosto 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.30 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 26 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.10 pesos la compra y se vende en $14.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 26 agosto del 2025 en 110 mil 249 dólares por unidad, registrando una baja del 0.03% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 54 mil 488 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de agosto 2025?

El precio del petróleo perdió más de un 1% el martes después de subir casi un 2% en la sesión anterior, mientras los operadores siguen de cerca los acontecimientos en torno a la guerra en Ucrania y una posible interrupción en los suministros de combustible ruso.

