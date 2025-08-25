¡Sube el precio del dólar en México! Tipo de cambio para la última semana de agosto 2025

¿Por lo cielos? El precio del dólar estadounidense registró un aumento para la jornada del lunes 25 de agosto 2025 tras las fuertes caídas de la semana pasada.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el último lunes del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 25 de agosto 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.75 pesos la compra y se vende en $18.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este lunes.

El aumento en el precio del dólar se debe a las expectativas de los inversionistas sobre un posible recorte en la tasa de interés de Estados Unidos para el siguiente mes.

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de agosto 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.30 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 25 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.05 pesos la compra y se vende en $14.05 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 7 de julio del 2025 en 111 mil 449 dólares por unidad, registrando una baja del 1.86% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 71 mil 778 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de agosto 2025?

El precio del petróleo subieron el lunes debido a que los operadores sopesaron la preocupación de que el suministro ruso pueda verse interrumpido por más sanciones estadounidenses y ataques ucranianos contra la infraestructura energética en Rusia.

