Balacera, menor localizado y fuerte choque: así amaneció Guadalajara hoy viernes

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró una serie de incidentes durante las últimas horas, incluyendo una agresión con arma de fuego durante un robo, la localización de un menor reportado como desaparecido, un choque en carretera y un atropellamiento en calles de la capital jalisciense.

Las autoridades municipales y estatales confirmaron cada uno de los hechos y atendieron a las víctimas. A continuación, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos lo que se sabe hasta el momento.

ZMG de Noche: Localizan a menor desaparecido en el Centro de Guadalajara

Elementos de seguridad informaron que un menor de 12 años, reportado como desaparecido desde el pasado miércoles, fue localizado sano y salvo mientras deambulaba en las inmediaciones de la Plaza de los Mariachis, en el centro de Guadalajara.

El menor de edad fue resguardado y trasladado con personal especializado para su valoración. Las autoridades trabajan para esclarecer cómo llegó al lugar.

¿Qué pasó en Tlajomulco? Un hombre fue baleado durante el robo de una camioneta

De acuerdo con información de corporaciones de seguridad locales, un hombre resultó lesionado con arma de fuego tras resistirse al robo de su camioneta en calles de la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga.

La víctima fue trasladada con vida a una clínica de urgencias, donde recibe atención médica. Las autoridades iniciaron un operativo en la zona para localizar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.

Choque en la carretera a Colotlán: conductor resulta ileso

En el municipio de Zapopan, un vehículo se impactó contra el muro de contención en la carretera a Colotlán. A pesar del fuerte golpe, el conductor no sufrió lesiones graves, según confirmaron paramédicos municipales. Este incidente generó afectación vial momentánea mientras se retiraba la unidad siniestrada.

Hombre atropellado en Guadalajara moviliza a servicios de emergencia

En calles de la colonia Polanco, en Guadalajara, un hombre fue atropellado durante la noche. Paramédicos y autoridades llegaron al sitio para brindarle atención y controlar la circulación.

Estos hechos reflejan una jornada marcada por emergencias y delitos en la ZMG; ¿consideras que la coordinación entre autoridades es suficiente para atender estos incidentes? ¿Qué acciones hacen falta para mejorar la seguridad en Guadalajara?