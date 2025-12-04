El dólar en su peor racha histórica de pérdidas: ¿Conviene cambiar?

Las acciones globales celebran este jueves, impulsadas por la certeza de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará las tasas de interés la próxima semana. Esto sucede después de que una serie de datos mostraran que el empleo se está desacelerando en la mayor economía del mundo, lo que justifica una intervención de la Fed.

Como resultado directo de estas expectativas, el dólar cae por décimo día consecutivo frente a una canasta de monedas, encaminándose a su racha de pérdidas más larga en más de 50 años. Las acciones japonesas y europeas suben con fuerza, ya que el dinero se mueve de la seguridad del dólar a activos más riesgosos.

Precio del dólar hoy 4 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ajusta a la baja, reflejando la histórica debilidad global del dólar. Se ubica en $18.80 pesos a la compra y en $17.00 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.58 pesos para este jueves.

Precio del dólar canadiense hoy 4 de diciembre

El precio del dólar canadiense se mantiene estable, con su referencia alrededor de $18.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este jueves.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy jueves 4 de diciembre?

El Bitcoin se beneficia del optimismo y la debilidad del dólar. La criptomoneda registra un repunte y cotiza en $92,607.88 dólares por unidad, un 0.95 a la baja. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,691,642.39 pesos por unidad, un 1.04%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 4 de diciembre?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el jueves, con el mercado centrado en los ataques de Ucrania a los activos petroleros rusos, mientras que el estancado proceso de paz moderó las expectativas de un acuerdo que restablezca los flujos de petróleo ruso.

El precio del barril es de:

