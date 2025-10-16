¿Arriba de los 30 pesos? Precio del kilo de tortilla para octubre 2025; estados más caros
El precio de la tortilla supera los 30 pesos el kilo en algunos estados de la República para el mes de octubre 2025, ¿cuáles son las zonas más caras?
El precio de la tortilla en México registró cambios importantes para el mes de octubre 2025, superando los 30 pesos el kilo en algunas zonas de la República Mexicana, pero ¿en dónde es más caro?
Fuerza Informativa Ateca te comparte la lista de precios por estado para el décimo mes del año.
¿A cuánto está el kilo de tortilla en octubre 2025?
¿Por los cielos? El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el precio del kilo de tortilla para octubre 2025.
- Puebla - $17.69 pesos el kilo
- Estado de México- $20.29 pesos el kilo
- CDMX - $21.89 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.00 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $24.00 pesos el kilo
- Tabasco - $24.20 pesos el kilo
- Tamaulipas - $25.00 pesos el kilo
- Querétaro - $25.17 pesos el kilo
- Chihuahua - 25-17 pesos el kilo
- Monterrey - $25.38 pesos el kilo
- Guadalajara - $25.69 pesos el kilo
- Nayarit - $26.00 pesos el kilo
- Morelos - $26.00 pesos el kilo
- Guanajuato - $26.33 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $28.00 pesos el kilo
- Campeche - 28.25
- Guerrero - $29.50 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $31.33 pesos el kilo
- Mexicali - $31.71 pesos el kilo
El costo de este producto, puede variar dependiendo de la zona en la que te encuentres, así como el establecimiento en el que se adquiera el producto.
Estados con el precio más alto del kilo de tortilla 2025
Mexicali se posiciona como uno de los estados más caros en el precio de la tortilla, ubicándose en los$31.71 pesos el kilo para octubre 2025.
Seguido de Hermosillo, Sonora en $31.33 pesos, Coahuila de Zaragoza en $30 pesos y Guerrero en $29.50 pesos el kilo.
¿Por qué sube el precio de la tortilla en México?
El aumento del precio de la tortilla en México se debe a distintos factores, entre los que destacan la disminución en la producción nacional de maíz blanco debido a las sequías y los cambios climáticos que enfrenta el país
Al igual que por el aumento en el costo de insumos como, electricidad, gas, agua, refacciones y papel para envolver, factores que encarecen el producto.