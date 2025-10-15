¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 15 de octubre 2025?

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 15 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 15 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo ganancia, el índice mexicano S&P/BMV IPC, cerró este miércoles 15 de octubre con el incremento de 1,4%, hasta los 61.637,54 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 61.716,71 puntos y un mínimo de 60.927,27 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 15 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 15 de octubre de 2025 de manera mixta por segundo día consecutivo debido al auge de las principales firmas de corretaje en el tercer trimestre para los bancos de Estados Unidos.



S&P 500 incrementó 0.40%, para cerrar en 6,671.06 puntos.

Nasdaq Composite subió 0.66%, hasta las 22.670.08 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones perdió 0.04%, hasta las 46,253.31 unidades

Precio del dólar en México hoy 15 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de octubre 2025 en $17.30 pesos la compra y en $19.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 15 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 15 de octubre de 2025, se ubica en 111 mil 136 dólares por unidad, registrando una baja del 1,72% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 51 mil 981 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 15 de octubre 2025

El precio del petróleo cayó el miércoles 15 de octubre 2025 a un mínimo de cinco meses debido a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la predicción de la Agencia Internacional de Energía de un superávit de oferta en 2026.

