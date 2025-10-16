¡Aprovecha! El precio del dólar cae HOY 16 de octubre y abre oportunidad de compra en México

Nuevamente, el precio del dólar estadounidense registra una sorpresiva caída este jueves 16 de octubre, abriendo una oportunidad de compra ineludible para viajeros, importadores e inversionistas en México.

La moneda encadena su tercera jornada consecutiva a la baja frente al peso mexicano y otras divisas clave como el euro, debido a los movimientos en los mercados internacionales y la perspectiva económica global.

Precio del dólar suma nuevo revés HOY

El índice del precio del dólar, que mide el comportamiento de la moneda frente a una canasta de seis divisas fuertes, cayó 0.05 por ciento hasta 98.64 puntos, encaminándose a una pérdida semanal del 0.3 por ciento.

Esta tendencia bajista ha favorecido el tipo de cambio en México, donde el peso mantiene una apreciación constante durante octubre, ofreciendo mejores condiciones a viajeros, importadores e inversionistas.

Precio del dólar hoy 16 de octubre del 2025 en Banco Azteca

¿Realizarás una o varias operaciones en intercambio de dólares?, Banco Azteca siempre es tu mejor opción, pues el precio del dólar actualmente se ubica en $17.30 pesos a la compra y se vende en $19.04 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este jueves 16 de octubre del 2025.

Costo del dólar en Tijuana hoy

¡No pierdas detalle, amigo viajero! Si actualmente te encuentras en la frontera con Estados Unidos y necesitas realizar una o más operaciones para cruzar al extranjero, debes saber que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.46 pesos la venta.

Es importante recordar que este tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad fronteriza en la que trates de realizar la operación.

Costo del dólar canadiense hoy 16 de octubre en México

¿Más intercambios? Te recordamos que este jueves, en Banco Azteca, encontrarás el mejor precio el dólar canadiense; actualmente se ubica en $11.75 pesos la compra y se vende en $13.75 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura.

¿Cuánto cuesta un Bitcoin HOY 16 de Octubre en México?

En medio de una incertidumbre en las bolsas tradicionales y la tensión entre Estados Unidos y China, el precio de las criptomonedas tuvo una fuerte caída. Este 16 de octubre del 2025, el precio del Bitcoin arrancó la jornada con otro ligero descenso y actualmente ronda los 110 mil 854 dólares.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda actualmente se ubica en 2 millones 036 mil 012 pesos.

Costo oficial del petróleo HOY 16 de octubre

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el jueves mientras los operadores se preparaban para una posible suspensión de las importaciones de petróleo ruso desde India, lo que podría reconfigurar los flujos e impulsar la demanda de suministros de otros lugares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el primer ministro Narendra Modi había prometido el miércoles que India dejaría de comprarle a Rusia, que es el principal proveedor de India y representa aproximadamente un tercio de sus importaciones de petróleo.

Petróleo Brent : 62.23 dólares el barril



: 62.23 dólares el barril Petróleo West Texas Intermediate (WTI) : 58.47 dólares el barril



: 58.47 dólares el barril Mezcla Mexicana de Exportación: 55.26 dólares por barril

Con información de Reuters.

