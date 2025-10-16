Precio oficial de la gasolina HOY 16 de octubre en México: Costos actualizados de Magna y Premium

El precio de la gasolina hoy jueves 16 de octubre en México volvió a dar de qué hablar. En varios estados del país, los automovilistas notaron cambios en el costo por litro tanto de la Magna como de la Premium, lo que generó sorpresa y preocupación ante el ajuste que impacta el bolsillo diario. Los reportes muestran variaciones importantes en ciudades con alto tránsito como CDMX, Estado de México, Guadalajara y Nuevo León.

Si estás por cargar combustible, conviene revisar cuánto cuesta la gasolina Magna y Premium hoy 16 de octubre. De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los precios se actualizan constantemente por factores internacionales; aquí te contamos cómo amaneció el costo por litro en cada estado para que verifiques si tu gasolinera respeta el precio oficial.

Así amanece el precio del litro de gasolina en México HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos



precio por litro: 23.41 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.83 pesos



por litro: 25.83 pesos Diésel precio por litro: 26.12 pesos

Costo del gas natural vehicular 16 de octubre 2025

Mínimo por litro : 10.99 pesos



: 10.99 pesos Promedio por litro : 12.58 pesos



: 12.58 pesos Máximo por litro: 14.49 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en CDMX hoy 16 de octubre 2025?

Gasolina Regular : 23.48 pesos



: 23.48 pesos Precio de gasolina Premium : 25.58 pesos



: 25.58 pesos Diésel costo por litro: 25.80 pesos

Precio de la gasolina en el Edomex hoy 16 de octubre 2025

Gasolina Regular : 23.60 pesos



: 23.60 pesos Precio de gasolina Premium : 25.27 pesos



: 25.27 pesos Diésel costo por litro: 25.69 pesos

¿Cuál es el precio de gasolina en Guadalajara este 16 de octubre 2025?

Gasolina Regular : 23.86 pesos



: 23.86 pesos Precio de gasolina Premium : 26.30 pesos



: 26.30 pesos Diésel costo por litro: 26.15 pesos

Costo combustible hoy 16 de octubre 2025 en Nuevo León

Gasolina Regular : 23.43 pesos



: 23.43 pesos Precio de gasolina Premium : 27.10 pesos



: 27.10 pesos Diésel costo por litro: 25.74 pesos

¿En qué lugar se más barata la gasonina hoy?

El precio de la gasolina hoy, 16 de octubre de 2025, refleja los ajustes reportados por los permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que supervisa el cumplimiento de los costos oficiales. Estos valores son clave para los automovilistas, ya que marcan la diferencia al momento de llenar el tanque.

En Cárdenas, Tabasco, el litro de gasolina Magna se mantiene entre los más baratos del país, con un promedio de 23.29 pesos, mientras que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los conductores enfrentan uno de los precios más altos, alcanzando hasta 27.59 pesos por litro, según el último reporte energético.