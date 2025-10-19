VIDEO: Captan incendio en avión de China; tuvo que hacer aterrizaje de emergencia

Un avión de pasajeros de Air China que cubría la ruta desde Hangzhou, China, hasta el Aeropuerto Internacional de Incheon, cerca de Seúl, Corea del Sur, realizó un aterrizaje de emergencia en Shanghái debido a un incendio causado por una batería de litio dentro del equipaje de mano almacenado en el compartimento superior.

El vuelo CA139 partió del Aeropuerto Internacional de Hangzhou Xiaoshan a las 9:47 horas del sábado 18 de octubre de 2025. Aproximadamente a las 11:05 horas, tiempo local, el piloto decidió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Shanghái Pudong para garantizar la seguridad de la aeronave y sus pasajeros, luego de detectarse fuego dentro de un bolso de mano.

La causa del incidente: Una batería de litio en equipaje de mano provoca incendio a bordo

Air China explicó en un comunicado que fue “una batería de litio dentro de un bolso de mano colocado en el compartimento superior” la que se incendió.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Los videos difundidos en redes sociales chinas, como Douyin, mostraron llamas saliendo del compartimento superior y propagándose a otras maletas. Pasajeros en pánico gritaban mientras la tripulación actuaba rápidamente para controlar la situación.

El pánico en el aire: Pasajeros presencian llamas en el compartimento superior del vuelo CA139

En medio del caos, se escuchó una voz en coreano exclamando: “¡Rápido, rápido!”. Testimonios de pasajeros detallaron que el fuego surgió súbitamente, describiendo el momento como un “bang” seguido de llamas repentinas y un fuerte impacto emocional incluso después del aterrizaje.

La causa del incendio fue una batería de litio, un componente común en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, laptops y baterías externas. Aunque no está confirmado si esta batería pertenece a un cargador de energía externo.

La propagación del fuego en vuelos ha sido un problema recurrente en China, por lo que las autoridades han restringido desde junio de 2024 el transporte de baterías sin la certificación de seguridad nacional en vuelos domésticos.

Tras el aterrizaje en Shanghai, Air China envió un avión de reemplazo que partió a las 15:03 horas y llegó sin incidentes a Incheon a las 17:34 horas. La aerolínea confirmó que la tripulación manejó la emergencia conforme a los protocolos establecidos y no se reportaron heridos.

El peligro recurrente: La FAA reporta cientos de incidentes con baterías de litio en vuelos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos reporta al menos 534 incidentes con baterías de litio entre 2006 y 2025.

La dependencia advierte que las baterías de litio pueden sobrecalentarse y prender fuego sin aviso debido a daños, sobrecarga o un empaque inapropiado. Por ello, algunas aerolíneas en Asia prohíben transportar estos elementos en equipaje documentado.

