Precio de la gasolina: Esto cuesta el litro de magna y premium en México hoy 1 de septiembre

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te damos el reporte para que sepas en qué regiones de México el combustible tiene el precio más bajo este lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular (precio por litro): 23.48 pesos.

23.48 pesos. Gasolina Premium (precio por litro): 25.77 pesos.

25.77 pesos. Diésel (precio por litro): 26.25 pesos.

Precio del gas natural vehicular 1 de septiembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

10.99 pesos. Promedio por litro: 12.55 pesos.

12.55 pesos. Máximo por litro: 13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 1 de septiembre de 2025

Te compartimos el precio del litro de gasolina en la Ciudad de México este lunes 1 de septiembre:

Gasolina Regular (por litro): 23.51 pesos.

23.51 pesos. Gasolina Premium (por litro): 25.86 pesos.

25.86 pesos. Diésel (por litro): 25.86 pesos.

Precio de gasolina en Edomex hoy 1 de septiembre de 2025

Gasolina Regular (por litro): 23.61 pesos.

23.61 pesos. Gasolina Premium (por litro): 25.23 pesos.

25.23 pesos. Diésel (por litro): 25.67 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara 1 de septiembre de 2025

Gasolina Regular (por litro): 23.85 pesos.

23.85 pesos. Gasolina Premium (por litro): 26.18 pesos.

26.18 pesos. Diésel (por litro): 26.27 pesos.

Precio de gasolina hoy 1 de septiembre de 2025 en Monterrey

Gasolina Regular (por litro): 23.70 pesos.

23.70 pesos. Gasolina Premium (por litro): 27.07 pesos.

27.07 pesos. Diésel (por litro): 25.87 pesos.

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 1 de septiembre de 2025

Gasolina Regular (por litro): 23.44 pesos.

23.44 pesos. Gasolina Premium (por litro): 24.57 pesos.

24.57 pesos. Diésel (por litro): 25.64 pesos.

Precio de gasolina en Chiapas hoy 1 de septiembre de 2025

Gasolina Regular (por litro): 23.68 pesos.

23.68 pesos. Gasolina Premium (por litro): 25.08 pesos.

25.08 pesos. Diésel (por litro): 26.08 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Precios reportados para este 1 de septiembre de 2025 en Estados Unidos:

Gasolina Regular (por galón): 3.19 dólares (59.36 pesos).

3.19 dólares (59.36 pesos). Gasolina Premium (por galón): 4.02 dólares (74.81 pesos).

4.02 dólares (74.81 pesos). Diésel (por galón): 3.69 dólares (68.67 pesos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios aquí mostrados corresponden a lo reportado por los permisionarios. Para este lunes 1 de septiembre de 2025, Hidalgo registra el precio más bajo de gasolina Regular en el país con 23.44 pesos por litro.

En contraste, Guadalajara, Jalisco, aparece entre las ciudades con mayor precio en el grupo consultado, donde la Regular se vende en 23.85 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia está en el octanaje, que mide la resistencia a la detonación del combustible:

Magna: 87 octanos. Recomendada para motores de menor compresión.

87 octanos. Recomendada para motores de menor compresión. Premium: 91 octanos o más. Indicada para motores turbo, sobrealimentados o de alta relación de compresión.

Para elegir correctamente, revisa el manual del vehículo o las indicaciones en el tapón del tanque o la puerta del conductor.

