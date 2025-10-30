¿Cómo ganar dinero en TikTok sin ser influencer? Claves que funcionan en México

¿Sueñas con ganar dinero en TikTok, pero no tienes millones de seguidores? En Fuerza Informativa Azteca tenemos buenas noticias para ti, ya que es posible monetizar en TikTok sin ser influencer, solamente deberás seguir algunas estrategias claras, además de aprovechar las herramientas que la plataforma ofrece en México.

¿Qué opciones tienes para monetizar en TikTok desde México?

Conforme a expertos en finanzas digitales, aquí te dejamos las formas más accesibles para ganar dinero en TikTok:

El Programa de Recompensas para Creadores de TikTok



para Con as transmisiones en vivo ( “TikTok Live” ), los usuarios pueden enviar regalos virtuales que luego se convierten en dinero. En México, se requiere al menos de mil seguidores para activar esta función.



), los usuarios pueden enviar que luego se convierten en dinero. En México, se requiere al menos de mil seguidores para activar esta función. Por otro lado, se encuentra la afiliación y ventas, que consiste en promocionar productos o servicios, ya sean propios o de terceros, dentro de vídeos, además de usar enlaces o códigos de afiliado.



Cabe decir que el Programa de Recompensas aún no está completamente habilitado en México, los expertos coinciden en que preparar tu cuenta desde hoy, te podría dar una ventaja cuando se active oficialmente.

¿Cómo entrar al Programa de Recompensas de TikTok?

Para ser elegible en el programa de recompensas de TikTok (“Creator Rewards”), se recomienda cumplir con una serie de requisitos:

Tener tu cuenta verificada

Tener tu cuenta sin infracciones (Normas de Comunidad en TikTok)

Tener 10 mil seguidores

Tener unas 100 mil visualizaciones en los últimos 30 días (esto en los países en dónde ya está activo)

Publicar vídeos de al menos un minuto de duración y que presenten un contenido original, con buen engagement, es decir: (me gusta, comentarios, tiempo de visualización).

Seguir las directrices de la comunidad.

En México, aunque aún no está abierto el programa ampliamente, la plataforma ya brinda acceso al panel de “Recompensas para Creadores”.

@TikTokSupport Ever since the Creator Rewards Program launched my RPM has dropped SIGNIFICANTLY...



My location insights make no sense. All of my US viewers are falling into the "Other" category. I've been having 0.02$ RPM ever since I applied for the Creator Rewards Program. I… pic.twitter.com/UdvhV25Y7u — Earth (@exrth_rl) October 30, 2025

¿Cómo aumentar tus posibilidades de generar ingresos reales en TikTok?

No necesitas volverte un súper “influencer” para monetizar; en Fuerza Informativa Azteca te presentamos estas estrategias que pueden ayudarte:

Publica contenido valioso y auténtico, que resuene con tu audiencia



Aprovecha los estilos de vídeo que funcionan en TikTok (narrativas breves, retos, tutoriales o testimonios personales)



Aprovecha las transmisiones EN VIVO para ganar regalos, interactuar con seguidores y fidelizar tu comunidad.



Explora la afiliación y el comercio electrónico dentro de TikTok (promociones de productos, enlaces de afiliados o tu propia tienda).



Mantén constancia, es decir: publicar frecuentemente mejora visibilidad y engagement.



¿Cuánto se puede ganar en TikTok?

Los datos varían según el país en donde te encuentres, nicho, engagement y número de vistas. En los mercados donde el programa de recompensas ya está activo, algunos creadores indican que pueden ganar entre 40 centavos de dólar y 1 dólar por cada mil visualizaciones válidas.

En México, aún no hay cifras oficiales para el programa completo, pero la monetización vía regalos o afiliación ya permite generar ingresos para muchos micro-creadores.

Monetizar en TikTok sin ser influencer es un escenario cada vez más viable en México; recuerda que lo esencial no es tener millones de seguidores, sino una estrategia clara, contenido auténtico, además de constancia; ¿te atreves a dar el primer paso para convertir tus vídeos en ingresos reales?