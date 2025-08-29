El clima en México no da tregua, se esperan lluvias intensas en varias regiones del país
Se esperan lluvias intensas esta noche y durante el viernes 29 de agosto en varias regiones de México; El clima extremo podría causar inundaciones.
Las intensas lluvias no dan tregua en el sureste de México. Se ha emitido una alerta por el clima extremo, ya que se esperan precipitaciones torrenciales esta noche en Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
El monzón mexicano, una onda tropical y otros fenómenos generarán precipitaciones intensas en diferentes estados. No salgas sin paraguas y toma tus precauciones.
¿Dónde lloverá este viernes en México?
Para el fin de semana, la onda tropical núm. 27 se desplazará sobre el centro y sur del país, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las siguientes regiones:
- Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur).
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
- Lluvias aisladas: Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Se pronostican #Lluvias intensas para regiones de #Tabasco, #Oaxaca y #Chiapas, y muy fuertes en otras 13 entidades de #México.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2025
Calor extremo en México
Mientras que algunas zonas de México continúan con las olas de calor:
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Clima en CDMX y en Edomex
Para la Ciudad de México (CDMX) la mañana del viernes 29 de agosto presentará con cielo medio nublado, con un ambiente fresco en general.
Por la tarde, las condiciones cambiarán a cielo nublado con probabilidad de lluvias y chubascos, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 a 16 °C y una máxima de 26 a 28 °C.
Imagen de Sistemas #Meteorológicos actuales de las 18:00 horas en: https://t.co/3mS1Xkh9Hk pic.twitter.com/rOW8cCgXmZ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2025
Mientras que para el Edomex, la mañana será fresca y fría en las zonas altas, con bancos de niebla. Para la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con cielo nublado y la posibilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
El clima en Toluca, las temperaturas serán más bajas, con una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.