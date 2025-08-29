El clima en México no da tregua, se esperan lluvias intensas en varias regiones del país

Las intensas lluvias no dan tregua en el sureste de México. Se ha emitido una alerta por el clima extremo, ya que se esperan precipitaciones torrenciales esta noche en Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

El monzón mexicano, una onda tropical y otros fenómenos generarán precipitaciones intensas en diferentes estados. No salgas sin paraguas y toma tus precauciones.

¿Dónde lloverá este viernes en México?

Para el fin de semana, la onda tropical núm. 27 se desplazará sobre el centro y sur del país, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las siguientes regiones:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas: Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur).

Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas: Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Calor extremo en México

Mientras que algunas zonas de México continúan con las olas de calor:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en CDMX y en Edomex

Para la Ciudad de México (CDMX) la mañana del viernes 29 de agosto presentará con cielo medio nublado, con un ambiente fresco en general.

Por la tarde, las condiciones cambiarán a cielo nublado con probabilidad de lluvias y chubascos, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 a 16 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Mientras que para el Edomex, la mañana será fresca y fría en las zonas altas, con bancos de niebla. Para la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con cielo nublado y la posibilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

El clima en Toluca, las temperaturas serán más bajas, con una mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C.